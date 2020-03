Amparo García: «Es importante que detectemos el riesgo de soledad»

¿Cuántas llamadas se están registrando ahora mismo en el 061?

¿Cómo ha evolucionado desde que se declarase el estado de alarma?

De todas las llamadas, ¿qué porcentaje corresponden a coronavirus?

Estos servicios se han visto reforzados en los últimos días...

En el mundo rural la situación es más compleja si cabe cuando hablamos de grupos de riesgo, como las personas mayores... ¿se reciben llamadas también de este perfil?

¿En qué momento está el Sistema Sanitario en Aragonés?

Muchos vecinos se han puesto a confeccionar mascarillas, ¿hay desabastecimiento?

Importante el 'Yo me quedo en casa'...

Ver que gente sale porque piensa que puede hacer deporte o ir tres veces a comprar el pan, o cinco veces a por el periódico me da mucha pena. Estamos poniendo en riesgo al resto de conciudadanos. Esto no se lo puede tomar nadie a broma. El virus no tiene fronteras, el virus no conoce de pueblos, ni razas, credos o sexo, y si no nos ponemos todos a trabajar en su contra no lo venceremos. No vale ir por libre, el decir que esto no va conmigo. No es así. Si la responsabilidad no es de todos alargaremos mucho más la situación.