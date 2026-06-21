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21 JUN 2026|

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Ana Gargallo: «Nos gustaría abrir aulas en Alcañiz para seguir vertebrando»

ENTREVISTA. La presidenta de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo apuesta por seguir creciendo en número de cursos y aulas en la provincia como en Alcañiz

Ana Gargallo, presidenta de la Universidad de Verano de Teruel. / L.C
Ana Gargallo, presidenta de la Universidad de Verano de Teruel. / L.C

Alba Zurita21 06 2026

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Uno de los objetivos de la Universidad de Verano de Teruel es llegar a todos los pueblos de la provincia. ¿Cómo trabajan en la difusión de esos cursos?

La sede principal está en Teruel, pero intentamos llegar al territorio con propuestas de cursos interesantes que se seleccionan a través de una comisión de actividades o académica. En muchas ocasiones los directores nos hacen llegar propuestas que les traslada la gente y si vemos que son cuestiones interesantes tratamos de impulsarlas. También se realiza una difusión masiva a través de correo electrónico, boletines y cartelería. Nos movemos por toda España e insistimos mucho en la zona de Teruel, Comunidad Valenciana o Zaragoza. Ahora estamos empezando con una campaña intensiva en medios digitales, redes sociales, pero sin dejar de lado los folletos de papel y la presencialidad porque son nuestra seña de identidad.

La coordinación con las empresas y las instituciones es clave para ofrecer cursos acorde a la realidad. ¿Cómo se han adaptado a las necesidades emergentes?

Tratamos de cubrir algunos temas históricos. Tienen trayectoria y reputación y siguen funcionando mezclados con temáticas de actualidad para adaptarnos a las nuevas demandas. Estamos en contacto con distintas instituciones y nuestros patronos como son la Universidad de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Teruel, la Diputación Provincial de Teruel, Caja Rural de Teruel, COE Teruel y Cámara de Comercio. También atendiendo a la evolución y el resultado que han dado los cursos en años anteriores.

¿Hasta dónde llega la Universidad de Verano de Teruel? ¿Cuál es el perfil del alumno?

Muy lejos. Tenemos un ejemplo muy llamativo de una persona que lleva múltiples ediciones a sus espaldas. Fue su abuela la que le regalo el curso y repite todos los años. En cuanto al perfil, hay mucha variedad y diferencia frente años previos. Anteriormente, en su mayoría, cursaban personas en edad todavía formativa. Ahora tenemos alumnos de todas las edades y jubiladas con ganas de aprender y que disfrutan muchísimo.

Este año se ofertan 43 cursos y se quiere llegar a los 800 alumnos. Uno de ellos es el VIII Curso Nacional de Periodismo Especializado de Alcañiz organizado por La COMARCA. ¿Qué importancia tiene para vosotros contar en la programación con este tipo de curso?

Es importante por su relevancia y alcance. Supone apostar por una iniciativa que está llegando a mucha gente y reflejar la utilidad de todo lo que se hace en la provincia. También ayuda a que surjan sinergias, porque aunque nos separen kilómetros, el interés es que la Universidad de Verano esté presente en toda la provincia. Espero poder seguir colaborando mucho tiempo y acercarme este año de nuevo y compartir estas jornadas.

¿Plantean abrir aulas de extensión en Alcañiz? Sería una forma de vertebrar, ya que la sede esta en Teruel.

Sí. Al final, necesitamos que se unen varias cuestiones y que haya personas interesadas en liderar y dirigir proyectos, además de contar con la colaboración de instituciones. El Curso de Periodismo de Alcañiz sirvió para ese primer acercamiento y aproveché para intercambiar contactos. Me parece interesante tener enlaces y contactos con personas del territorio para que quizás planteen algo que llevan en mente y que no le han dado forma y que con el paraguas de la Universidad de Verano pueda ver la luz.

Supone un crecimiento para ambas partes.

Exactamente y cumple con todos los objetivos y valores de la fundación y los míos propios. Nací en Alcañiz y siempre he tenido sensibilidad por el territorio y por hacerlo crecer. Queremos que llegue aquí esa transferencia de conocimiento y oportunidades.

¿Qué objetivos se marcan para este próximo curso? 

La idea es continuar trabajando para vertebrar y transferir formación, conocimiento, dinamizar en la medida de lo posible y proyectar académicamente lo que hacemos desde aquí. En el Bajo Aragón Histórico nos centramos en temas que de mayor relacionados con las características d el territorio. Algunos ejemplos son el curso de astrofotografía en Estercuel, pintura en alabastro en Albalate o de minería en Ariño.

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