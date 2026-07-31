Andorra adjudica la obra del nuevo pabellón multiusos por más de 3 millones de euros

El Ayuntamiento de Andorra ha adjudicado la obra de su nuevo pabellón de fiestas a la empresa Aragonesa de Obras Civiles. Se trata de la compañía que ha obtenido mayor puntuación de entre las 5 que se presentaron al concurso para realizar los trabajos. Todo ello después de que la primera licitación quedara desierta, y que el consistorio acordara un incremento del 30% del precio del nuevo pabellón, alcanzando los 3.294.623,20 euros, con IVA incluido.

La construcción de un nuevo pabellón de fiestas es una obra que se lleva demandando desde hace años en la localidad de Andorra. Sin embargo, parte del pleno volvió a mostrar su rechazo ante la subida de su coste, tal y como ya hicieron en el pleno de junio. De esta forma, Partido Popular, Vox y Teruel Existe se abstuvieron, y el PAR votó en contra. Desde su punto de vista, se debería optar a una obra “más cauta y que no comprometa económicamente al Ayuntamiento”.

Por su parte, el equipo de gobierno, integrado por PSOE e IU, volvió a defender la puesta en marcha de esta obra, incluso contando con esta subida de los precios. El alcalde de la Villa Minera, Rafa Guía, comparó la situación con las obras del nuevo pabellón del IES de Alcañiz. “En el año 2022, valía 2 millones de euros. En el 2025 se licitó por tres y quedó desierto. Y ahora, se va a licitar por 4,4 millones, es decir, más del doble de lo previsto inicialmente. Con esto queremos decir que no es un antojo subir los precios, sino lo que nos pide el mercado”, apuntó Guía.

Además, el primer edil destacó que se ha adjudicado una rebaja de un 3% del precio definitivo a la empresa porque “existe un compromiso de acabar las obras un mes antes de los 11 estipulados”. En ese sentido, el portavoz de Izquierda Unida, Raúl Romero, insistió en la “demanda vecinal y de asociaciones que tenemos”. “Tuvimos que hacer esa ampliación de crédito pero esta vez se han presentado cinco empresas. Sacar adelante esa obra era un compromiso”, añadió Romero. De esta forma, la adjudicación de las obras salió adelante con los 7 puntos a favor de PSOE e IU.

Como parte del pleno también se aprobó una modificación de crédito para hacer frente a gastos en el presupuesto de la residencia, que se ha quedado “corto”, subvenciones a familias e instituciones y en mejoras en infraestructuras agrícolas. El remanente se hace con cargo al presupuesto de la Policía Local, porque “hasta que salga o no la plantilla, se puede disponer de esta partida”. El punto salió adelante por unanimidad.

Quejas de trabajadoras en el pleno

Durante el turno de ruegos, de entre el público se personaron dos trabajadoras de la residencia Los Jardines para exigir explicaciones después de que “no se hayan respetado nuestros derechos laborales”, explicaron. “Nos presentamos al proceso selectivo el 1 de agosto de 2023. Aprobamos la oposición. Sin embargo, sólo se adjudicaron 7 plazas fijas y 3 interinidades, ya que el Ayuntamiento alegó que no disponía de tasa de oposición suficiente para sacar las 10 plazas subvencionadas y vinculadas a la apertura de la ampliación de la residencia. Hoy, casi 3 años después, seguimos esperando la resolución de esas 3 plazas pendientes de cobertura definitiva”, expusieron.

La “sorpresa” de las trabajadoras, añadieron, llega cuando una vez concedida la fase dos de la residencia, se les comunica el cese de su relación laboral con efectos a 16 de agosto de este año. “El alcalde dijo que mantendría 10 puestos de trabajo asociados a la ampliación, ¿por qué se cesa a 3 trabajadoras en lugar de mantener esos puestos hasta su cobertura definitiva de plazas?”, apuntaron.

El alcalde de Andorra, por su parte, defendió que “haber aprobado un examen no nos garantiza que tengamos una plaza fijada”. “Cobramos una subvención para crear 10 puestos de trabajo, 7 fijos y 3 interinos, y es lo que se hizo. Esa subvención ya hace días que se gastó. Y ahora llegáis a un momento que, como sois interinos, a los 3 años cumple contrato y no podéis ser fijas porque para ser fijas hay que aprobar el examen otra convocatoria”, añadió Guía. Aun así, el primer edil destacó que, dado que la ampliación de la residencia “va a generar una amplia demanda, no creo que tengáis problema en que sigáis trabajando allí”.