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26 AGO 2026|

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El Andorra C.F. cae ante el Barbastro en su presentación oficial en el IV Trofeo Juan Antonio Endeiza

Los mineros plantan cara a un rival de Segunda RFEF, pero terminan cayendo por 0 a 2 en su presentación frente a su afición antes de debutar en liga el próximo 6 de septiembre

Imagen del partido entre el Andorra C.F y el Barbastro en el IV Trofeo Juan Antonio Endeiza / Cedida
Imagen del partido entre el Andorra C.F y el Barbastro en el IV Trofeo Juan Antonio Endeiza / Cedida

Jesús Burgos26 08 2026

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Andorra

DeporteFútbol

El Andorra Club de Fútbol no ha podido poner el broche de oro con victoria a su presentación oficial ante su afición. El conjunto minero ha caído este miércoles por 0 a 2 ante el Barbastro en el IV Trofeo Juan Antonio Endeiza, en un encuentro en el que los locales compitieron de tú a tú durante buena parte del choque frente a un rival que milita en una categoría superior.

El equipo dirigido por Fonsi Nadales ha afrontado su primera gran cita en el Juan Antonio Endeiza después de una pretemporada en la que ha ido acumulando minutos y buenas sensaciones. El conjunto andorrano ha llegado al descanso con el marcador inicial de 0 a 0, demostrando que está cada vez más cerca del nivel competitivo que pretende alcanzar con vistas al inicio de la competición.

El Barbastro desnivela el encuentro tras el descanso

Tras una primera mitad donde el Andorra ha podido adelantarse en el marcador e incluso lograr una solvente ventaja, fallando dos manos a manos y con un gran lanzamiento de falta, el Barbastro ha conseguido imponer su mayor experiencia y ha terminado encontrando el camino del gol en el segundo periodo. El conjunto oscense, que compite en Segunda RFEF, ha acabado imponiéndose por 0 a 2 y se ha adjudicado el IV Trofeo Juan Antonio Endeiza.

El resultado no empaña las buenas sensaciones ofrecidas por un Andorra que ha sido capaz de mantener el pulso ante un rival de superior categoría. El Barbastro, además, llegaba con la confianza de haber derrotado al Real Zaragoza por 1 a 2 hace apenas tres semanas, en uno de sus primeros encuentros de preparación. La cita ha servido también para que la afición minera conociera oficialmente al nuevo proyecto del club para la temporada 2026-2027, con Fonsi Nadales al frente del banquillo y una plantilla profundamente renovada.

El Andorra encara ya la recta final de su preparación antes de afrontar el inicio de la competición. El próximo domingo 6 de septiembre, a las 19.00, los mineros debutarán en liga en el Juan Antonio Endeiza frente al Binéfar. Será entonces cuando el nuevo proyecto de Fonsi Nadales se someta a su primera prueba oficial, después de una pretemporada en la que el equipo ha ido creciendo y en la que ya ha dejado muestras de su capacidad competitiva ante rivales de distinto nivel.

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