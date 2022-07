Andorra prevé pérdidas millonarias por la peor granizada de los últimos 20 años

Andorra ya ha comenzado a peritar las pérdidas un día después de la tormenta de granizo que la tarde anterior colapsó la localidad y causó numerosos destrozos en domicilios, comercios y empresas. Las pérdidas por la peor pedregada de las últimas dos décadas son millonarias. Este jueves era el día de las llamadas a los seguros y a empresas para conseguir solucionar todos los problemas que ocasionó la piedra. Lo más inmediato es la reposición de tejados y canales en el caso de las casas y de los techos y materiales en las empresas.

Al igual que ocurrió con el tornado de Alcañiz hace poco más de dos semanas, en este caso tanto el Ayuntamiento como vecinos a título individual y comunidades se pueden acoger a una línea de subvenciones siempre abierta para atender situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica reguladas por el Real Decreto 307/2005 que sufraga el 50% de los daños. El teniente alcalde, Alejo Galve, ya ha confirmado que se acogerán a estas ayudas una vez tengan una valoración.

El presidente de los empresarios andorranos, Roberto Miguel, mostrando un muro caído por la tormenta / J. Vilchez

El presidente de la Asociación Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, Roberto Miguel, ha explicado que los empresarios tampoco tienen una cuantificación total de los daños pero todos asumen que las pérdidas son millonarias. Los destrozos ya no solo suponen un desembolso económico para paliar los daños sino que muchas empresas ayer aún no pudieron abrir debido a que el agua les destrozó maquinaria o mojó sus existencias. Reponerse les costará días. «No volveremos a la normalidad enseguida porque hay que arreglar las lunas de los coches, los cristales de escaparates, techos, reponer las existencias que se han mojado o roto… tramitar los seguros. Ahora que parecía que en Andorra veíamos la luz con los recientes anuncios de empleo, va y damos un paso atrás con la tormenta. En Andorra somos fuertes y resistiremos», afirmó Miguel.

En su caso calcula que los daños en su empresa, Muebles Miguel, se sitúan en los 10.000 euros entre su nave y la tienda. Tiene rotos los lucernarios y graves afecciones en muebles, maderas y sofás listos para entregar a los clientes cuya entrega ahora debe posponer. «Habrá que pedir paciencia porque los pedidos no se pueden entregar en estas condiciones», apunta el gerente de Muebles Miguel.

Sheila Minguillón, vecinal del barrio La Sindical, muestra los daños en su coche / J. Vilchez

Durante todo el día también se ha producido mucha afluencia en los talleres para arreglar desperfectos de vehículos particulares y de empresas. «Calculamos que el 90% de los coches aparcados en la calle sufrieron algún destrozo», apuntó el alcalde, Antonio Amador.

Una de las zonas más afectadas en el barrio de La Sindical, una de sus vecinas, Sheila Minguillón, ha sufrido desperfectos en su coche. «Este jueves he quitado la lona que cubría mi coche porque ayer no pude debido al peso del agua y he comprobado que tengo los focos traseros rotos y el techo y el capó un poco abollado», explicaba la joven.

El cura, David Julián Rojas, mostrando los desperfectos en el tejado de la Iglesia de Andorra./ J. Vílchez.

En materia patrimonial la granizada agravó más la complicada situación de la Iglesia, ya en mal estado desde hace ocho años y que empeoró cuando el temporal Filomena ocasionó un gran agujero en uno de los tejados laterales. Desde hace casi una década su estado no ha hecho más que empeorar debido a la «ineficacia, lentitud y hostil burocracia» de la Comisión Provincial de Patrimonio de Teruel tal y como denunció el párroco, David Julián Rojas. «Acabamos de ver que con el Torico la Comisión ha sido ágil, eficaz y de calidad ante los medios pero en Andorra no pasa lo mismo. Cada nuevo temporal agrava más la situación de la Iglesia, que lleva ocho años sufriendo la ineficacia y hostil burocracia de la Comisión de Patrimonio de Teruel, algo que no ha pasado con el Torico. No podemos esperar ocho o diez años más entre papeles, llamadas sin responder, ineptitud de funcionarios y visión secundaria del patrimonio de la tercera ciudad de Teruel»», afirmó.