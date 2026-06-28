Andorra reparará la cubierta del pabellón polideportivo para acabar con las goteras

El Ayuntamiento de Andorra reparará la cubierta de su pabellón polideportivo municipal, una infraestructura concurrida y en la que practican actividades vecinos de todas las edades. Desde hace algunos años, la estructura se encuentra en un estado de «avanzada degradación», con humedades y numerosas goteras a lo largo de todo el complejo y especialmente sobre la pista central. Por ello, el Ayuntamiento acaba de sacar a licitación los trabajos para su arreglo, valorados en 120.245 euros (IVA incluido) y que espera tramitar de forma «urgente».

El pabellón polideportivo municipal de Andorra fue inaugurado en el año 1983, constituyendo desde entonces una de las principales infraestructuras deportivas del municipio, con capacidad aproximada para 1.000 espectadores y una pista central polideportiva destinada a la práctica de diversas disciplinas . A lo largo de su vida útil, la instalación ha sido objeto de un uso continuado e intensivo, tanto para actividades deportivas como para eventos de carácter cultural, lo que ha contribuido al progresivo envejecimiento de sus elementos constructivos. «El parquet de la pista se está levantando y estropeando debido al agua que cae por las filtraciones. Una intervención resulta urgente», concretan desde el Ayuntamiento.

El plazo de ejecución para las obras es de un mes desde que se adjudiquen los trabajos, y como parte de ellas se propone la impermeabilización de la estructura. Según el proyecto técnico, desde un principio se descartó la demolición total del sistema existente porque implicaría una afección directa al soporte de chapa, además de un incremento significativo del coste de la intervención y una mayor interferencia en el uso del edificio. También habrá que reparar aquellas zonas más deterioradas debido a las múltiples intervenciones parciales ejecutadas con distintos materiales, según recoge el proyecto.

Este es uno de los proyectos más destacados a nivel de infraestructuras que se pueden extraer de los presupuestos que el consistorio ha planificado para este año, valorados en 10.021.900 euros. Las obras, concretamente, se centrarán en trabajos previos de saneo, reparación de zonas deterioradas, ejecución de la nueva impermeabilización y tratamiento de puntos singulares.

De forma paralela, el Ayuntamiento continúa trabajando en la puesta en marcha del nuevo pabellón, cuyo proyecto tiene que ser modificado después de que ninguna empresa se presentara a la oferta para desarrollar las obras por el incremento de los costes de materiales por la guerra de Irán.