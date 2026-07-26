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26 JUL 2026|

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Andorra reúne a 110 personas en una jornada dedicada a Santiago Apóstol

La jornada de convivencia en el parque de San Macario sirvió también para avanzar en los proyectos de señalización del Camino y preparar el Año Santo 2027

Asociación Amigos de los Caminos de Santiago San Macario de Andorra celebrando la festividad de Santiago Apóstol / Cedida
Asociación Amigos de los Caminos de Santiago San Macario de Andorra celebrando la festividad de Santiago Apóstol / Cedida

Alba Ferrández26 07 2026

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Andorra

Cultura y OcioFiestas patronales

La Asociación Amigos de los Caminos de Santiago San Macario de Andorra celebró este sábado la festividad de Santiago Apóstol con una jornada de convivencia en el parque de San Macario que reunió a 110 socios en un ambiente marcado por la tradición jacobea y el compañerismo.

Durante la celebración se degustaron 75 kilos de pulpo de roca, además de tarta de Santiago y la tradicional queimada, y se completó la programación con un sorteo de regalos gracias a la colaboración de comercios locales. El presidente de la asociación, Andrés Ruiz, destacó el buen ambiente vivido durante toda la jornada. «Estuvo todo muy bien, una convivencia muy bonita», afirmó, subrayando además que la entidad «goza de muy buena salud», algo que se refleja en el continuo aumento de socios y en el interés de nuevas personas en incorporarse.

Asociación Amigos de los Caminos de Santiago San Macario de Andorra celebrando la festividad de Santiago Apóstol / Cedida

Ruiz también agradeció la colaboración de la Junta de San Macario, del Ayuntamiento de Andorra y de la Diputación Provincial de Teruel, cuyo apoyo está permitiendo avanzar en la señalización del Camino de Santiago en varios municipios de la provincia.

La asociación ya trabaja en sus próximas actividades, entre ellas la inauguración de un hito jacobeo en Andorra y la preparación del Año Santo Compostelano 2027.

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