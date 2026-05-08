Los andorranos Moliner Vallés y Cherful presentan ‘Días de enero’ en Zaragoza

La zaragozana librería Antígona, una de las míticas de la ciudad, será escenario este sábado de la presentación a dos voces de 'Días de enero'. Es el primer libro de poesía de Jesús Pérez bajo un sello editorial. Publica con Talón de Aquiles y ya va por su segunda edición, un logro nada sencillo en un mundo como el liteario y poético. El primer empujón en promoción lo dio el propio autor en sus redes sociales (@moliner.valles) y con notable éxito, hasta que la editorial valenciana le tomó el testigo en esta tarea y en la de distribución.

Él mismo vendió un buen puñado de ejemplares, pero ahora el público ya puede encontrar su libro de manera más sencilla a través de internet en una amplia variedad de establecimientos, así como en las librerías de forma presencial. "Estoy muy contento de que esté teniendo aceptación, poco a poco va llegando y ahora con mucha más facilidad", dice Pérez, que firma como Moliner Vallés en homenaje a apellidos familiares.

Se inspira mucho en los clásicos, pero también en los amigos. Este sábado estará acompañado por Alberto Alegre, más conocido como Cherful. Es músico, compositor y vocalista del grupo de rock Ruido, y también profesor de Filosofía. Igual que Moliner, cocina sus letras a fuego lento y con mucho sentimiendo. Como vecino del escritor, es una de las personas que ha leído sus textos desde sus inicios y con ojo crítico. Siempre ha destacado su originalidad y el punto diferenciador.

El libro se presentó hace meses en Calanda, una de las localidades de las que desciende el autor, y estuvo acompañado de Rubén G. Bielsa, otro de sus buenos amigos y confidentes en esto de la escritura. Este sábado, Cherful leerá con él algunos pasajes para todo el público que desee acercarse por el número 25 de la calle Pedro Cerbuna a las 12.30, la hora mágica del vermú.