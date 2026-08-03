Ángel Serrano y Miguel Vives se proclaman campeones del IV Jamorrero de Monroyo

Los monroyinos Ángel Serrano, conocido como Angelito, y Miguel Vives, Forner, se proclamaron este domingo campeones de la cuarta edición del Jamorrero de Monroyo. El torneo reunió a 21 parejas y volvió a combinar dos de las tradiciones más arraigadas de la localidad, la morra y la degustación de jamón.

La pareja local alcanzó lo más alto del cuadro de honor tras una jornada marcada por el ambiente festivo, el compañerismo y la competición. El segundo puesto fue para José Segura, de Herbers, y Julio Tena, de Morella. La tercera plaza la ocuparon Luis Cros, Luisón, de Monroyo, y Jordi Roch, Catola, de Peñarroya de Tastavins. También fue monroyina la pareja clasificada en cuarta posición, formada por Esteban Vives, Panecillo, e Iago Blanc, Manolete.

En el torneo participaron jugadores procedentes de Cinctorres, Herbers, Morella, Peñarroya de Tastavins, Torrecilla de Alcañiz y Monroyo. La competición puso el broche final a una jornada que había comenzado por la mañana con el Concurso de Corte de Jamón y que continuó con una comida popular.

Ganadores del certamen / Luis Cros

Una mesa abierta para analizar el futuro de la morra

Entre la comida y el comienzo del torneo se celebró una de las actividades esenciales del Jamorrero: la mesa abierta sobre la situación actual de la morra. Durante el encuentro se presentó el funcionamiento de la liga que se desarrollará entre octubre y enero en seis municipios morreros del Bajo Aragón y el Matarraña: Monroyo, Peñarroya de Tastavins, Torrecilla de Alcañiz, Valdealgorfa, Valderrobres y Valjunquera.

También se destacó el éxito del Torneo Provincial de Morra celebrado el sábado 1 de agosto en Villarquemado, que reunió a 128 parejas. Daniel y Laura, de Alfambra, fueron los ganadores en una jornada caracterizada por el hermanamiento entre los participantes y el buen nivel de juego.

Ambos representantes, además, anunciaron asimismo que el campeonato Morramundo’27 se celebrará en Cinctorres los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2027. También avanzaron distintas actividades destinadas a recaudar fondos para el encuentro, entre ellas su colaboración en la organización del torneo navideño del territorio.

Instante de la competición de morra celebrada este fin de semana en Monroyo / Luis Cros

Antes del comienzo de la competición se entregó el premio del concurso escolar de dibujo sobre la morra, desarrollado durante el primer trimestre del año en los colegios de las localidades participantes. La ganadora fue Valeria Gascón, de Monroyo, que recibió cuatro invitaciones para Dinópolis. Además, su dibujo será utilizado como cartel de las próximas jornadas de la liga de morra.