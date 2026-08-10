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11 AGO 2026|

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Aparatoso rescate de un camión varado en la A-224 entre Urrea de Gaén y la N-232

Un accidente la noche del domingo se saldó sin heridos pero con un camión con remolque en el arcén. La retirada se efectuó el lunes por la mañana con una grúa específica y de gran tonelaje

La grúa retirando el camión accidentado de la carretera en Urrea. / Cedida
La grúa retirando el camión accidentado de la carretera en Urrea. / Cedida

La COMARCA10 08 2026

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ActualidadSucesos

El fin de semana deja un suceso en la carretera A-224 en Urrea de Gaén con un camión accidentado la noche del domingo. El vehículo, un camión con remolque, se salió de la vía y quedó volcado en el arcén. En el siniestro no se registraron heridos, pero hubo que esperar a la mañana siguiente para proceder a su retirada, ya que se encontraba invadiendo parte de la calzada.

No obstante, para mover el vehículo hubo que recurrir a llamar a una grúa específica y de gran tonelaje. Los trabajos se realizaron en la mañana del lunes y quedaron ocupados ambos carriles de la carretera entre el casco urbano de Urrea y el enlace con la N-232 en Híjar durante un tiempo pasadas las diez de la mañana. La Guardia Civil de Tráfico se encargó de la regulación del tránsito y seguridad de los operarios, ya que las maniobras provocaron una larga retención de más de media hora de tráfico parado. Esta carretera es muy transitada ya que enlaza la N-232 con Andorra-Sierra de Arcos.

Comentarios

  1. Pocas cosas pasan, los camioneros yendo sin conocimiento Porai a más de la velocidad permitida siempre…algún día ocurrirá una desgracia

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