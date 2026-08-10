Aparatoso rescate de un camión varado en la A-224 entre Urrea de Gaén y la N-232

El fin de semana deja un suceso en la carretera A-224 en Urrea de Gaén con un camión accidentado la noche del domingo. El vehículo, un camión con remolque, se salió de la vía y quedó volcado en el arcén. En el siniestro no se registraron heridos, pero hubo que esperar a la mañana siguiente para proceder a su retirada, ya que se encontraba invadiendo parte de la calzada.

No obstante, para mover el vehículo hubo que recurrir a llamar a una grúa específica y de gran tonelaje. Los trabajos se realizaron en la mañana del lunes y quedaron ocupados ambos carriles de la carretera entre el casco urbano de Urrea y el enlace con la N-232 en Híjar durante un tiempo pasadas las diez de la mañana. La Guardia Civil de Tráfico se encargó de la regulación del tránsito y seguridad de los operarios, ya que las maniobras provocaron una larga retención de más de media hora de tráfico parado. Esta carretera es muy transitada ya que enlaza la N-232 con Andorra-Sierra de Arcos.