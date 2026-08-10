Aragón activa el dispositivo especial del eclipse y pone en marcha los cuatro Puntos Oficiales de Observación

El Gobiertear (Plan Territorial de Protección Civil de Aragón) y la apertura de los cuatro Puntos Oficiales de Observación (POGA) habilitados en Épila, Javalambre, Calamocha y Motorland Aragón.

A fecha de hoy, los cuatro POGA suman casi 3.300 vehículos inscritos y más de 10.000 personas. En Camarena de la Sierra hay 1.127 vehículos y 3.660 personas; en Épila ya se han inscrito 842 vehículos y 2.781 personas; en Calamocha superan los 700 y casi 2.200 personas; mientras en Motorland-Alcañiz superan los 600 vehículos y 1.737 personas.

El director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, ha visitado este lunes el POGA de Épila, donde ha explicado el dispositivo de seguridad y emergencias preparado para gestionar los efectos del eclipse sobre la movilidad, la seguridad, el territorio y los servicios públicos.

"Hemos creado estos puntos de observación para que quienes decidan desplazarse puedan disfrutar del eclipse con mayores garantías de seguridad y con los servicios necesarios para permanecer durante toda la jornada. Una de las principales preocupaciones del dispositivo es la movilidad y el riesgo de incendios forestales. Por eso hemos preparado espacios específicos donde concentrar parte de la afluencia prevista y reducir la presión sobre zonas que no están preparadas para recibir grandes concentraciones de personas", ha explicado el director general.

A las 9.00 ha quedado activada la Situación Operativa 1 del plan especial del eclipse, lo que supone la entrada oficial del dispositivo en fase operativa y el refuerzo de los mecanismos de seguimiento, coordinación y respuesta entre los distintos organismos implicados. Tras meses de planificación, el operativo pasa así de la fase de preparación a la gestión directa sobre el terreno, con los cuatro POGA ya abiertos y los distintos servicios desplegados.

Imagen de la carpa instalada en el punto de observación de Motorland / Alberto Gracia

"Lo que ofrecemos aquí es mucho más que un aparcamiento. Hay servicios, zonas de sombra, atención al visitante, recursos de seguridad y emergencias, divulgación científica y espacios pensados para que las personas puedan disfrutar del eclipse con comodidad y seguridad", ha informado Clavero.

La activación coincide además con la entrada en vigor del decreto-ley de medidas urgentes aprobado por el Gobierno de Aragón, que estará vigente hasta el próximo jueves y que refuerza la capacidad de actuación frente a reuniones, fiestas o acontecimientos no autorizados, intensifica la prevención de incendios forestales y proporciona cobertura jurídica al dispositivo especial preparado para el eclipse.

10.000 personas ya han reservado plaza

Los cuatro Puntos Oficiales de Observación constituyen una de las principales herramientas preventivas diseñadas por el Gobierno de Aragón para canalizar parte de la afluencia prevista hacia espacios preparados y reducir la presión sobre entornos rurales y lugares sin capacidad para asumir grandes concentraciones de personas.

"Las reservas están creciendo de forma muy importante en los últimos días. Ya hemos superado las 10.000 personas inscritas en el conjunto de los puntos oficiales y esperamos que esa cifra siga aumentando conforme se acerque el momento del eclipse", ha señalado Clavero, que prevé que el número total final esté entre 12.000 y 15.000 personas.

Los aforos máximos estimados alcanzan las 5.600 unidades en Calamocha, 2.900 en Motorland Aragón, 1.750 en Épila y 1.270 en Javalambre. En conjunto, los cuatro recintos tienen capacidad para 11.520 vehículos o unidades de acceso.

Estas cifras tienen una finalidad esencialmente operativa: permiten dimensionar los accesos, estacionamientos, zonas de pernocta, servicios y recursos de seguridad y emergencias. Cada reserva implica gestionar una llegada, un estacionamiento, una posible pernocta, el uso de servicios y una salida que también debe ordenarse.

Los POGA han sido concebidos precisamente para concentrar parte de esa afluencia en espacios preparados y evitar desplazamientos y concentraciones improvisadas en zonas rurales o espacios naturales con menor capacidad de respuesta.

Mucho más que un lugar para observar el eclipse

Los cuatro Puntos Oficiales de Observación están preparados para que los visitantes puedan permanecer durante varias horas con servicios de atención, descanso y seguridad. Los recintos disponen de aparcamientos organizados, zonas de pernocta, grandes espacios de sombra, aseos, restauración, puntos de atención al público y espacios de descanso. También cuentan con pantallas de gran formato para seguir la programación especial y la observación del eclipse, así como contenidos divulgativos y científicos relacionados con el fenómeno.

La organización ha previsto recorridos específicos de acceso y evacuación, espacios reservados para los servicios operativos y áreas de gestión de residuos. "Vamos a retransmitir el eclipse en directo y contaremos además con un sistema específico para que las personas con discapacidad visual también puedan seguir su evolución."

La accesibilidad forma también parte del dispositivo. Los cuatro POGA incorporarán dispositivos LightSound, que transforman las variaciones de luz en sonido para que las personas con discapacidad visual puedan seguir la evolución del eclipse.

Dispositivo de seguridad y emergencias

El operativo desplegado en los Puntos Oficiales de Observación contará con bomberos, personal de Protección Civil, INFOAR, Guardia Civil, Policía Nacional Adscrita y seguridad privada. El dispositivo contará asimismo con atención sanitaria del 061 o Cruz Roja, voluntarios de Protección Civil y personal de atención al público.

El objetivo del despliegue es anticiparse a los riesgos asociados al eclipse y a la movilidad y concentración de personas que puede generar durante los próximos días. Entre ellos figuran las altas temperaturas, el riesgo de incendios forestales, los problemas de tráfico y estacionamiento, las pernoctas, las incidencias en el medio natural y cualquier otra situación que requiera una respuesta coordinada.

Los distintos servicios trabajan con procedimientos específicos de coordinación y respuesta, recorridos de acceso y evacuación y espacios reservados para los recursos operativos. "Todo este montaje está pensado para dar cobertura a los visitantes y para que puedan disfrutar del eclipse con las mayores garantías de seguridad", ha recordado Clavero.

El decreto-ley refuerza las herramientas de prevención

El decreto-ley aprobado por el Gobierno de Aragón entra en vigor este lunes y permanecerá vigente hasta el jueves 13 de agosto. Se trata de medidas excepcionales y limitadas a los cuatro días de mayor riesgo y afluencia vinculados al eclipse.

La norma refuerza la capacidad de actuación de las administraciones y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad frente a reuniones, fiestas o acontecimientos no autorizados, incluso desde su fase de organización, y da cobertura jurídica a los cuatro POGA y al dispositivo especial.

En materia de prevención de incendios, el decreto-ley prohíbe encender fuego en áreas de descanso, zonas recreativas y áreas de acampada, así como utilizar material pirotécnico en los montes y en una franja de 400 metros a su alrededor.

"El decreto-ley responde a una situación excepcional y nos permite reforzar la prevención en unos días en los que coinciden una gran afluencia de personas, altas temperaturas y un elevado riesgo de incendios forestales. Lo que buscamos con esta norma es disponer de herramientas para anticiparnos a los principales riesgos asociados al eclipse y proteger tanto a las personas como al medio natural", ha manifestado el director general.

Información y prevención para las últimas horas

El dispositivo se completa con la campaña 'Vive el eclipse con seguridad', coordinada por la Dirección General de Interior y Emergencias. La iniciativa se ha desplegado a través de medios de comunicación, radio, canales digitales, redes sociales, webs institucionales, oficinas de turismo y centros educativos, con materiales disponibles en español, inglés, francés y alemán.

La campaña ofrece recomendaciones sobre observación segura, movilidad, protección frente al calor, prevención de incendios, medio natural, alimentación, picaduras, pernocta y actuación ante posibles emergencias.

Como parte de esta estrategia preventiva, el Gobierno de Aragón ha distribuido 102.000 sobres con gafas homologadas y material divulgativo en centros educativos, además de 60.000 gafas y dípticos informativos a través de las oficinas de turismo. A ellas hay que sumar las que se han distribuido por otros órganos como el IASS o las que se van a distribuir en todos los POGA, donde todo inscrito recibirá unas gafas a la entrada. En total, son más de 200.000 las distribuidas desde el Ejecutivo autonómico.

El Gobierno de Aragón recomienda a la ciudadanía consultar únicamente información oficial, comprobar las condiciones de tráfico y meteorología antes de desplazarse, llegar con margen suficiente, llevar agua, protección solar y ropa adecuada y extremar la atención a menores y personas vulnerables.

También recuerda la importancia de no encender fuego, no utilizar pirotecnia, no arrojar colillas ni residuos y respetar los espacios, accesos e indicaciones de los servicios operativos.