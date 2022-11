Aragón ampliará de seis a nueve sus camas de UCI Infantil después de tener que derivar a tres niños a otras comunidades

El Hospital Miguel Servet incrementará de seis a nueve el número de camas de la UCI pediátrica en el plazo de «menos de una semana» como solución a la saturación del servicio, que ha obligado a derivar al menos a tres niños a otras comunidades. Este colapso se ejemplariza con el caso del bebé de tres meses que no encontró cama en el Hospital Infantil y tuvo que ser derivado a Castellón después de nueve horas y media en Alcañiz. Su madre va a denunciar al Salud y su testimonio se escuchó este jueves en toda España en el programa ‘Hablando Claro’ de TVE después de su publicación en La COMARCA.

Para ampliar de seis a nueve las camas de la UCI pediátrica el servicio se trasladará de forma provisional del Hospital Infantil al General (Miguel Servet) y se situará en la llamada UCI5, una unidad que se habilitó durante las fases de mayor presión asistencial de la pandemia. Según fuentes del Servet la medida ha sido adoptada por el equipo directivo con los profesionales de la UCI pediátrica tanto de Medicina como de Enfermería. En los contactos mantenidos en los últimos días se decidió que era la mejor decisión ahora, ya que lo anteriormente previsto, tres camas en una unidad de cuidados intermedios pediátricos, no respondía al perfil de niños que se requiere atender ahora ante la actual situación epidemiológica. Se mantendrán disponibles las seis camas de la unidad actual de Cuidados Intensivos pediátricos por si fuera necesario alguno de estos recursos si la situación empeora en el transcurso de las siguientes semanas aunque con los profesionales actuales no se podría cubrir.

La madre denunciará al Salud

Mari Carmen Vidal, la madre de un bebé prematuro de tan solo tres meses que permanece ingresado en la UCI en Castellón ya ha iniciado los trámites para denunciar al Salud por no atender a su hijo, con insuficiencia respiratoria grave, el pasado sábado en la UCI pediátrica del Hospital Infantil de Zaragoza debido a la saturación del servicio. Sus seis únicas camas estaban ocupadas y el pequeño Mario estuvo durante nueve horas y media “entre la vida y la muerte” en un Hospital como el de Alcañiz, que no dispone ni de una UCI convencional, hasta que fue trasladado a Castellón tras las gestiones del centro alcañizano.

El bebé ingresó sobre las 12.00 con insuficiencia respiratoria y permaneció hasta las 21.30 en el centro bajoaragonés pese a que la pediatra llamó hasta en 17 ocasiones al Hospital Infantil, incluso llorando, para pedir que atendieran al bebé. De hecho, la especialista ha redactado un parte de disconformidad sobre lo sucedido. Ante la negativa del centro zaragozano por la falta de plazas -Aragón solo tiene seis camas pediátricas- el bebé fue trasladado al Hospital General de Castellón al encontrar una cama disponible. Allí permanece ingresado en la UCI desde el sábado por la noche intubado y con un drenaje a causa de un neumotórax.

“No voy a parar hasta llegar hasta el final porque no puede ser que se niegue la asistencia a un niño. Entiendo que están saturados pero por humanidad lo deben atender y además todavía es paciente suyo porque nació hace tres meses prematuro y estuvo dos meses en su UCI. Le dieron el alta el día 20 pero con supervisión y me dijeron que si tenía algún problema que lo llevara inmediatamente pero cuando ese caso surgió no lo quisieron atender. La pediatra incluso amenazó con presentarse en la puerta del Servet con la Guardia Civil y fue entonces cuando le dijeron ‘bueno pues tráelo’ pero ya se había gestionado su traslado a Castellón”, explica la madre.

Con el aumento de los virus respiratorios por estas fechas las seis únicas camas para todo Aragón se quedan cortas y cuando el servicio se colapsa se realizan derivaciones a otras comunidades -recientemente también hubo una a Navarra- una situación que ya se vivió hace un año. Entonces el Salud aseguró que iba a revisar las capacidades de la UCI pediátrica pero no ha aumentado sus camas. Tan solo el Hospital General de Castellón, el de referencia de la provincia vecina, tiene 12 plazas de UCI para niños, 8 neonatales y 4 pediátricas que se pueden mover dependiendo de las necesidades del servicio. De hecho, hasta cuenta con un sistema de transporte urgente llamado TIPCAS para pacientes pediátricos y neonatales que requirieran cuidados intensivos con personal especializado y que traslada a los pequeños en unas incubadoras que permiten que vayan más seguros. Permiten disminuir las intubaciones durante el transporte, un número menor de complicaciones y una optimización de los tratamientos.

La denunciante, residente en Zaragoza pero que se encontraba en el Bajo Aragón Histórico visitando a su familia, asegura que con su denuncia quiere depurar responsabilidades y que se cambien los protocolos. Afirma que «no se debería negar la asistencia en el Infantil pese a que no haya camas cuando el bebé se encuentra en un Hospital sin UCI como el de Alcañiz» y también reclama que se cambien los protocolos de traslados para que «no sean tan rígidos». En el caso de los traslados entre comunidades es el centro de coordinación de urgencias de cada región -el 061 en el caso de Aragón- el que moviliza el recurso y no el Hospital de destino.

En este caso, se trasladó al bebé desde Alcañiz con una ambulancia con una médico y un enfermero cuando el CICU (el 061 valenciano) ofreció salir a su encuentro con su ambulancia especial pediátrica de intensivos para estabilizarlo (la TIPCAS). No obstante, según afirman fuentes del Salud se descartó esta opción “porque revertía complejidad y conllevaba un consecuente retraso en la atención”. No obstante, cuando la ambulancia ya había salido del Hospital tuvo que regresar a Alcañiz porque el niño empeoró y la médico consideró que era necesario intubarlo porque solo con la respiración manual con el ambú “no llegaba a Castellón”.

La madre destaca y agradece la “gran atención” que le prestaron a su hijo en el Hospital de Alcañiz, donde todos los profesionales se volcaron con el pequeño. “Le salvaron la vida porque le mantuvieron la respiración mientras buscaban cama en una UCI pediátrica. Hicieron todo lo que pudieron pese a sus escasos medios”, explica. También destaca la primera atención que tuvo en el Centro de Salud de Alcorisa, el de referencia de su localidad bajoaragonesa, donde lo llevó cuando empezó a encontrarse mal y se inició lo que define como una “película de terror”. Allí la ambulancia no contaba con un facultativo por lo que ante la gravedad del bebé los dos médicos que se encontraban de guardia tuvieron que dejar el ambulatorio y montarse en el vehículo hasta el Hospital alcañizano.