Aragón destinará 51 millones de euros adicionales a mejorar los servicios de prevención y extinción de incendios

Una inversión de 51 millones de euros y la contratación de un centenar de profesionales son las medidas que el Gobierno de Aragón va a impulsar para mejorar los servicios de prevención y extinción de incendios. Así lo ha anunciado este jueves el presidente Jorge Azcón en el pleno de las Cortes de Aragón.

Se trata, según ha señalado Azcón, de "la mayor inversión en la historia de Aragón" en materia de incendios después de un verano marcado por los grandes fuegos. En el contexto de la creación de la Agencia Aragonesa de Emergencias, Aragón sumará 4 helicópteros pesados tipo 'Mike', pasando de 3 a 7, con una inversión de 3,5 millones de euros. Helicópteros que, en palabras del presidente, "permiten una respuesta rápida y son los más preparados para la lucha contra incendios". Estos helicópteros permiten transportar una mayor capacidad de agua para la extinción.

Además, el operativo aragonés incorporará dos aviones anfibios tipo 'Fireboss' por 1,2 millones de euros para mejorar la capacidad de respuesta y versatilidad, ya que pueden incluir sustancias retardantes del fuego en la carga.

Asimismo, el presidente ha avanzado la adquisición de 6 autobombas por valor de 3 millones de euros, además de la incorporación de 3 máquinas pesadas por otro medio millón.

La llegada de todos estos medios va a suponer la contratación de casi un centenar de profesionales a los que se sumará otro centenar más repartido en 15 brigadas terrestres. "En total, en materia de personal, vamos a destinar 11,5 millones en ampliar el dispositivo en más de 200 personas, es decir, un 30% más del de este verano", ha explicado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Además, se invertirán 5 millones anuales durante 3 años para la construcción y mejora de las bases de las brigadas terrestres y para la ampliación de las helitransportadas. Y, de forma adicional, se destinarán 6,5 millones de euros al Plan de Impulso de los Aprovechamientos Maderables y de Intervenciones Selvícolas para acometer labores de limpieza de los montes.

"En total, vamos a destinar más de 42 millones de euros adicionales a mejorar los medios técnicos y humanos que previenen y luchan contra el fuego, a los que hay que sumar 8,6 millones para los perjudicados por los incendios. Más de 51 millones con tres objetivos claros: compensar a quienes han sufrido los efectos del fuego, restituir y reparar los daños y mejorar las capacidades de prevención y extinción de incendios", ha subrayado.

Ayudas por los incendios de este verano

Por otro lado, el Gobierno de Aragón va a convocar una línea de ayudas de 2,1 millones para agricultores y ganaderos profesionales y otra de 3 millones para compensar a autónomos y a pymes. "Ya estamos invirtiendo 3 millones de euros para paliar los daños en viviendas, para actuaciones de emergencia en carreteras e infraestructuras y para la reparación de instalaciones municipales", ha desglosado el presidente.

El Gobierno de Aragón retribuirá a los agricultores su trabajo, el uso de sus máquinas y el gasoil utilizado en las tareas de ayuda a la extinción. Por último, el Instituto Aragonés del Agua está acometiendo obras por valor de medio millón de euros para recuperar, reforzar y mejorar la red de abastecimiento de los municipios afectados. En total, 8,6 millones de euros para paliar las consecuencias de los incendios.