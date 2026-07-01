Argentina llora a Joaquín Gimeno Lahoz, cura de La Mata de los Olmos y obispo en la Patagonia

Joaquín Gimeno Lahoz nunca perdió el vínculo con su pueblo, La Mata de los Olmos donde nació en octubre de 1948. Ni los miles de kilómetros de por medio entre el Bajo Aragón y la Patagonia argentina, ni los años que pasaron desde que salió de casa fueron nunca un impedimento. Ahora, en ambos rincones del mundo sienten su fallecimiento, un hecho consumado la madrugada de este miércoles 1 de julio y del que se han hecho eco diferentes medios especializados en la iglesia tanto en Argentina como en España.

La salud del bajoaragonés se había ido deteriorando especialmente desde otoño. Había cumplido 53 años de sacerdocio, y ha muerto como obispo emérito de Comodoro Rivadavia, una ciudad enclavada al sur del país sudamericano en la Patagonia. Allí en la Catedral San Juan Bosco está siendo velado antes de que sus restos sean conducidos al Cementerio Oeste tras la celebración este jueves a las 12.00 (hora local) de una misa entre obispos y sacerdotes de distintas diócesis de la región.

Por su parte, la Diócesis de Teruel y Albarracín celebrará un funeral este jueves a las 18.00 (hora peninsular) en la Catedral de Teruel con la familia; y también en La Mata de los Olmos será honrado con otra misa este sábado a las 13.00.

Tres turolenses en El Maitén

Gimeno fue ordenado como sacerdote en 1973 en la Catedral del Salvador de Albarracín y apenas un año después, tras pasar por Utrillas, ya voló a Argentina. Cabe destacar que el viaje no lo hizo solo. Entre otros sacerdotes, viajaba Vicente Lahoz Aznar, también natural de La Mata de los Olmos y quien desarrolló toda su vocación religiosa en la Patagonia como párroco. Vicente murió hace un par de años y también siguió ligado a La Mata y trataba de pasar un mes al año de visita a su familia.

Gimeno también fue párroco en Azul, antes de llegar en 1996 a la diócesis de Comodoro Rivadavia para prestar servicio en la zona aborigen en el municipio de El Maitén. La misma región de Vicente Lahoz y del también turolense Jesús Artigot, fallecido en 2010. En julio de 2010, el papa Benedicto XVI nombró a Gimeno nuevo Obispo de la Diócesis de Comodoro Rivadavia. Según informan desde Iglesia en Aragón, a pocos años de iniciar su servicio Episcopal, su salud comenzó a deteriorarse. Por eso a partir de 2014 el papa Francisco le brindó la asistencia de Obispos Auxiliares, para aliviarle la carga pastoral. Al cumplir los 75 años, presentó la renuncia al servicio pastoral de la Diócesis y le fue aceptada el 19 de octubre de 2023.

Joaquín Gimeno Lahoz protagonizó 'Bajoaragoneses por el Mundo' en La COMARCA el 10 de abril de 2015. / LC

Un 'Bajoaragonés por el Mundo' enamorado de La Mata

En 2015, tanto Vicente Lahoz como Joaquín Gimeno contaron su experiencia a La COMARCA, en la sección Bajoaragoneses por el Mundo. Gimeno destacaba las distancias sobre el terreno con parroquias muy alejadas entre sí, y destacaba el poder de la cercanía. "Tenemos que escuchar a la gente y yo vengo de un pueblo pequeño, de una provincia pobre y a la vez generosa", decía.

Recordaba a La Mata, a la familia que le esperaba allí a que llegara a pasar sus vacaciones. "He casado a la mayoría de sobrinos", advertía con orgullo al tiempo que reconocía ser un enamorado de su pueblo. "La persona que no ama sus raíces está a merced del viento", apuntaba.