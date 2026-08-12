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13 AGO 2026|

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Así se ha visto desde el cielo el espectáculo astronómico único en todo el siglo

VÍDEO. El público no ha dudado en fotografiar y grabar el eclipse de sol. Un dron lo ha inmortalizado desde el Castillo de Castellote

Alba Zurita12 08 2026

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Eclipse 2026

ActualidadCultura y Ocio

Pocos han dudado en fotografiar el que podría decirse ha sido uno de los eventos astronómicos más importantes en todo el siglo. El eclipse solar ha dejado imágenes difíciles de olvidar y ha despertado sentimientos. Muchos eran los que este miércoles han comprado todo tipo de filtros para no dañar las lentes, pero también otros que han dejado la creatividad volar y han capturado imágenes para enmarcar. Los drones han sido otros de los aliados porque desde el cielo todo tiene una perspectiva diferente como este grabado desde el Castillo de Castellote.

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