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26 JUN 2026|

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Así se hizo el cartel oficial del XXIX Compromiso de Caspe: «Es un notario firmando el acta que pasó a la historia»

La fotógrafa local Pilar Cortés, en colaboración con Histórica Vestimentum, ha elegido una fotografía posada con los mínimos retoques como imagen del evento. El modelo es Rafa Porcal, quien también ha elaborado los candelabros, la escribanía y la estantería

La fotógrafa imaginó un despacho oscuro, iluminado por velas y que transportará al siglo XV. / Pilar Cortés
La fotógrafa imaginó un despacho oscuro, iluminado por velas y que transportará al siglo XV. / Pilar Cortés

Alba Zurita26 06 2026

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CaspeCompromiso de Caspe

Cultura y Ocio

Detrás del cartel oficial del Compromiso de Caspe 2026 hay dedicación, horas de trabajo, técnica, artesanía, documentación y un equipo coordinado y profesional para lograr el mejor de los resultados. La fotógrafa Pilar Cortés y el director artístico Pedro Palacios, además de presidente de Histórica Vestimentum, han sido los encargados de pensar y consensuar cada uno de los detalles que aparecen en la escena, donde se representa la firma del acuerdo del Compromiso de la mano de un notario de la época.

En el camino de decidir porque imagen apostar para esta edición, ambos coincidieron en buscar una representación que evocara al momento histórico sin recurrir a espadas, armas o referencias militares. El objetivo era recordar que el Compromiso de Caspe supuso la resolución pacífica de un conflicto sucesorio, o dicho en otras palabras, un acuerdo alcanzado sin necesidad de una batalla. «Decidimos hacer una foto en el estudio, pero en vez de un bodegón, poner un personaje que pudiera representar esa acta notarial», recuerda Pilar Cortés.

El modelo que aparece en el cartel oficial es Rafa Porcar, quién además, es el artesano responsable de gran parte de los elementos que aparecen en la imagen, desde los candelabros hasta la escribanía y la estantería. Porcar, además participa en una de las farsas y es miembro de la asociación Histórica Vestimentum.

¿Cómo se hizo la fotografía?

Cortés imaginó desde el principio un despacho oscuro, iluminado únicamente por velas, capaz de transportar al espectador a la Edad Media. En esa búsqueda de contraste y profundidad la caspolina trabajó cuidadosamente la iluminación para modelar cada detalle y reforzar el carácter solemne de la composición.
Lejos de los procesos digitales, el resultado final es una «fotografía pura» sin inteligencia artificial. El humo visible en la escena procede de incienso real; las velas iluminan físicamente el espacio y la atmósfera fue creada durante la sesión mediante iluminación controlada y apenas se realizaron ajustes de luminosidad posteriores.

La sesión ocupó una tarde completa e incluyó pruebas con diferentes vestimentas y complementos. Por ejemplo, en un primer momento, se apostó por un o sombrero con plumas, aunque la imagen definitiva llegó tras un cambio de ropa más sobrio y oscuro, acompañado de un tocado mucho más discreto. «Pedro Palacios vino por la mañana, me dejó los utensilios y empezamos a montar. Trajo varias vestimentas y teníamos pensado un traje. Nos gustó el resultado, pero decidimos probar otro atuendo y fue increíble lo que mejoró», resalta.

Vestuario y atrezzo

Prácticamente todos los elementos que aparecen en la fotografía han sido elaborados o reproducidos expresamente para recrear con fidelidad el ambiente de la época. Los candelabros, las jarras y copas de plata, el incensario que aporta el efecto de humo, la escribanía, la estantería de madera e incluso los guantes de piel que reposan sobre la mesa forman parte de un conjunto cuidadosamente elaborado. Los pergaminos que aparecen junto al escribano son reproducciones realizadas a mano, inspiradas en documentos de la época, con iluminaciones decoradas mediante pigmentos y pan de oro natural.

La elección del vestuario tampoco fue casual, de hecho se buscaba reflejar con la mayor fidelidad posible la figura de un notario del siglo XV. «Era un vestuario muy vistoso y reflejaba lo que sería un notario de esta época escribiendo ese acta del Compromiso», explica Palacios.

Pensado para convertirse en cartel

Desde un primer momento, se tuvo en cuenta cuál era el destino de la obra: el cartel oficial de la conmemoración del Compromiso de Caspe. En este sentido, desde el primer disparo se dejaron espacios libres en la composición para facilitar posteriormente la incorporación de textos, logotipos, elementos gráficos y el encuadre incluido.

El resultado es una imagen que apuesta por la evocación y la sobriedad para representar uno de los episodios más significativos de la historia. Se trata de fotografía construida desde la luz, la documentación y la experiencia, donde cada elemento busca recordar que el Compromiso de Caspe fue, ante todo, la victoria del acuerdo sobre el conflicto.

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