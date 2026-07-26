Así suena ‘Veranonino’, la pegadiza oda rock a las vacaciones de Riply y Pernales

El verano ya tiene su banda sonora rock de la mano de Riply y Pernales. ‘Veranonino’ es la canción en la que todo el mundo se verá reflejado. Además de refrescante es altamente pegadiza. Es el primer sencillo del que será el disco debut de la banda para público familiar de Isabel Marco y Daniel Sancet, que desde Insolenzia no había pisado un escenario. A este proyecto, y en los coros, se suma el hijo de ambos: Daniel Sancet Marco, de 6 años.

La banda la completan Josete Meléndez (teclados y coros) y Marcos García (guitarras y coros), que también han estado implicados en la composición y producción de las canciones.

'Veranonino' está disponible en Youtube, pero también en el resto de plataformas digitales.