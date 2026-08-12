Actualizado 17:41

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

12 AGO 2026|

Actualizado 17:41

El astronauta de la NASA Donald Pettit imparte una conferencia multitudinaria en Alcañiz

Más de 700 personas disfrutan de las historias del ingeniero químico. En la cita se proyectaron vídeos e imágenes sobre la vida en órbita o ausencia de gravedad

Nutrido grupo de público disfrutando de la conferencia en Alcañiz / Ayuntamiento de Alcañiz
Nutrido grupo de público disfrutando de la conferencia en Alcañiz / Ayuntamiento de Alcañiz

La COMARCA12 08 2026

Comentar

Alcañiz

ActualidadCultura y Ocio

El anfiteatro Pui Pinos acogió anoche a cientos de alcañizanos y visitantes para escuchar la conferencia impartida por el astronauta de la NASA, Donald Pettit. Mas de 700 personas se inscribieron en esta actividad organizada por el Ayuntamiento de Alcañiz insertada en la programación del eclipse.

En la conferencia, el estadounidense Donald Pettit, ingeniero químico y astronauta de la NASA desde 1996, mostró algunas de sus espectaculares fotos de la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. Pettit documenta la vista nocturna de grandes ciudades como Dubai, Las Vegas o Buenos Aires en los últimos años, sobre todo la sustitución del alumbrado convencional a luces LED, que ha cambiado el modo en el que las ciudades se ven desde el espacio. Las espectaculares fotos de las auroras boreales tomadas desde el espacio despertaron la admiración del público.

Se proyectaron también algunos vídeos sobre la vida en órbita, en ausencia de gravedad, en la que mostraba cómo los astronautas realizan acciones tan básicas como desplazarse, comer o vestirse. En tono humorístico, también quiso compartir con los asistentes unas imágenes de un baile con su compañera de misión, la astronauta Sunita Williams, en ausencia de gravedad.

Su ponencia se tituló “La ciencia de la oportunidad en la Estación Espacial Internacional” y también mencionó algunos de los experimentos que ha realizado en órbita “es un trabajo duro: en la Estación Espacial Internacional se trabaja durante 12-13 horas diarias durante 6 días a la semana”- apuntó el astronauta “además de los experimentos científicos, hay mucho trabajo de mantenimiento”. 

Pettit regresó a la Tierra el pasado 20 de abril de 2025 de su misión más reciente, el mismo día que cumplía 70 años. El conferenciante se encuentra entre los astronautas más veteranos de la NASA: suma más de 590 días en órbita y trece horas en paseos espaciales. 

El astronauta proyectó imágenes sobre la vía láctea durante la conferencia en Alcañiz / Ayuntamiento
El astronauta proyectó imágenes sobre la vía láctea durante la conferencia en Alcañiz / Ayuntamiento

El astronauta se mostró encantado de estar en Alcañiz, donde forma parte de un nutrido grupo de científicos estadounidenses que han elegido la capital del Bajo Aragón para observar el eclipse.

Alcañiz se encuentra en un lugar privilegiado para observar el eclipse que sucederá hoy miércoles 12 de agosto. Situada en la franja de totalidad, el sol se ocultará durante un minuto y 33 segundos, entre las 20:29 y las 20:31. 

Además de contar con uno de los Puntos de Observación oficiales del Gobierno de Aragón en Motorland, el Ayuntamiento de Alcañiz ha previsto un punto de observación en el Cabezo del Cuervo, accesible a pie desde la ciudad. 

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Desembarco de turistas americanos, alemanes y franceses para ver el eclipse en el Bajo Aragón Histórico

Más de 2.000 personas han elegido Motorland como punto oficial para disfrutar del fenómeno astronómico. Los visitantes aprovechan para realizar turismo en la zona el día previo

1

Desembarco de turistas americanos, alemanes y franceses para ver el eclipse en el Bajo Aragón Histórico

Los comercios de Alcañiz bajarán la persiana la tarde del 12 de agosto para disfrutar del evento astronómico del año: «Vamos a mirar al cielo»

Los establecimientos han decidido cerrar sus puertas, aunque cada uno de ellos lo hará en horarios específicos. Se podrán consultar a través de las redes sociales o en las propias...

1

Los comercios de Alcañiz bajarán la persiana la tarde del 12 de agosto para disfrutar del evento astronómico del año: «Vamos a mirar al cielo»

Qué tener en cuenta para sobrevivir al eclipse total: Dos horas a pleno sol y a 40 grados

Caspe y Alcañiz registrarán las máximas en el territorio, mientras que Cantavieja no sobrepasará los 31 grados. Los cielos permanecerán mayormente despejados en el territorio

3

Qué tener en cuenta para sobrevivir al eclipse total: Dos horas a pleno sol y a 40 grados

La Makrosis pondrá el cachirulo a San Roque en Caspe con Elmo entre los protagonistas

La peña caspolina, una de las más jóvenes de Interpeñas, cumple 15 años estas fiestas

Comentar

La Makrosis pondrá el cachirulo a San Roque en Caspe con Elmo entre los protagonistas

Más allá de la oscuridad: Estas son las «joyas» que se podrán ver durante el eclipse total de Sol

Durante el fenómeno también habrá cambios significativos como el descenso de las temperaturas, el resplandor anaranjado en todo el horizonte o el denominado «viento de eclipse»

Comentar

Más allá de la oscuridad: Estas son las «joyas» que se podrán ver durante el eclipse total de Sol

Los efectos del eclipse en la fauna: Los pájaros dejarán de cantar y todos los animales enmudecerán en plena tarde de agosto

La falta de luz hará que los animales interpreten durante unos minutos que está llegando la noche y adopten comportamientos similares al anochecer

Comentar

Los efectos del eclipse en la fauna: Los pájaros dejarán de cantar y todos los animales enmudecerán en plena tarde de agosto
Periódico del Bajo Aragón Histórico