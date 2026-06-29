Los atletas bajoaragoneses brillan en el Trail Desértica de Belchite

El Bajo Aragón triunfó durante este fin de semana en el Campeonato de Aragón de trail corto en Belchite con las victorias en categoría absoluta de Carlos Pitarque del Matarraña Team y de Carmen Cantero del Club Tragamillas. Ambos atletas lograron vencer en sus respectivas pruebas consagrándose como campeones de Aragón. La cita autonómica reunió a los mejores especialistas del trail aragonés en un exigente recorrido de 12 kilómetros marcado por las altas temperaturas y el ascenso hasta el alto del Mojón del Lobo.

El Matarraña Team logra el campeonato de Aragón masculino

Por parte del Matarraña Team, Carlos Pitarque se alzó con el campeonato de Aragón de Trail de distancia corta. Con este triunfo vuelve a revalidar la corona aragonesa que ya consiguió el pasado curso, aunque en esa ocasión fue en la larga distancia.

Para el corredor el triunfo fue sorprendente aunque no inesperado. “Iba con la intención de luchar por las primeras posiciones aunque al ser una carrera poco técnica y muy rápida no esperaba ganar”, cuenta Pitarque. Durante los primeros meses del año el alcañizano ha estado preparando la corta distancia y decidió probar suerte en el campeonato de Aragón de Belchite. El atleta explica que se veía “muy rápido” y decidió darlo todo en el trail desértica.

El Club Tragamillas cierra temporada con cuatro oros y un bronce

El Club Tragamillas por su parte ha puesto el broche de oro a la temporada 2025/2026 con un fin de semana repleto de éxitos deportivos. El más destacado fue el de Carmen Cantero campeona absoluta del Campeonato de Aragón en distancia corta. También subieron a lo más alto del podio Jacobo Anento, en categoría sub-18 masculina; Daniela Alejos, en sub-18 femenina; y Luis Lizana, en Máster 50/55. El medallero tragamillero se completó con el bronce conseguido por Víctor Aragués en categoría sub-18 masculina.

Los corredores del Club Tragamillas que participaron en el Campeonato de Aragón de Trail Corto / Cedida

Más victorias en Belchite

La jornada dejó además otros importantes resultados para el club. Laura Clavería se impuso en la prueba de 17 kilómetros, mientras que Carmen Cantero añadió un nuevo éxito a su temporada al proclamarse vencedora del circuito ‘Extrem Trail’, compuesto por las carreras de Belchite, Azuara y Muel.

Andrés Piquer en lo más alto del podio de la Mediterranean Triatlon en Valencia / Cedida

Andrés Piquer también triunfa en Valencia

Las buenas noticias para el tragamillas continuaron lejos de los senderos aragoneses. En el Mediterranean Triatlon de Valencia, Andrés Piquer logró la victoria en categoría juvenil tras completar una destacada actuación en una de las pruebas más exigentes del calendario, combinando natación, ciclismo y carrera a pie. El triunfo supone el premio al trabajo realizado durante toda la temporada y confirma el buen momento deportivo que atraviesa el joven triatleta.