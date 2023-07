Las auxiliares de la residencia de Utrillas denuncian que «están asumiendo las tareas de enfermería» por las vacaciones

Las auxiliares de enfermería de la residencia de personas mayores de Utrillas -dependiente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)- han denunciado que «están asumiendo las tareas de enfermería sin supervisión o autorización firmada» ante la reducción de la plantilla durante el periodo estival. A través del sindicato de Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCAE) de Aragón, han manifestado que «se les obliga» a suministrar medicación a los usuarios del centro. Por ejemplo, «administran colirios, ponen inhaladores e inyectan insulinas». Por su parte, el IASS ha trasladado a La COMARCA que son conocedores de esta «falta de personal puntual» y que están trabajando junto a la dirección de la residencia para que se ocupen las plazas.

El problema se remonta al verano de 2022, cuando las auxiliares «ya tuvieron que cubrir los puestos de enfermeras que se quedaban descubiertos por vacaciones o turnicidad de verano». «Creemos que un año es tiempo suficiente para haber podido solventar esta situación», ha explicado Empar Torres, responsable de TCAE. Las representantes sindicales mantuvieron «sin éxito» conversaciones con la dirección del centro el pasado mes de marzo, ante las primeras plazas que se estaban quedando sin cubrir. «Indignadas por la falta de soluciones», este mismo martes se volvieron a dirigir a la dirección, aunque esta vez por escrito. Ese mismo documento se lo enviaron también al director provincial del IASS en Teruel, así como a su homónimo en la provincia de Zaragoza. Todavía no han recibido ninguna respuesta, de acuerdo con Torres.

La responsable de TCAE ha señalado que «hay algunas funciones de enfermería que sí pueden suplir» y que «no tienen ningún inconveniente en desempeñarlas durante este periodo mientras se aumente la plantilla de auxiliares». «Lo que no podemos hacer es nuestro trabajo y además otras tareas como está sucediendo ahora», ha enfatizado. Por otro lado, Torres ha destacado que para realizar estas funciones, en unas ocasiones les dicen desde el IASS que «necesitan supervisión», mientras que en otras, «cuando les interesa», no.

La asunción de competencias que no corresponden a técnicos en Cuidados de Enfermería, sino a graduados en Enfermería, está causando «estrés» y «ansiedad» a las auxiliares. Sumado a ello, acusan a la dirección del centro de «abuso de poder» cuando piden explicaciones o exigen que las labores que les hacen desempeñar queden autorizadas por escrito. «Les dicen a las trabajadoras que tienen que hacerlo porque así lo mandan ellos. Además, son continuas las humillaciones, el maltrato verbal, las malas contestaciones y el menosprecio. Incluso se las acusa de no tratar bien a los residentes», ha detallado Torres.

Asimismo, Torres ha denunciado el trato desigual en la plantilla, ya que «las enfermeras han podido cambiar sus carteleras para adaptarlas al horario de verano, mientras que las técnicos en cuidados no».

Por otro lado, las auxiliares han subrayado que la merma en el personal «afecta directamente a los residentes, ya que no son atendidos como corresponde». Por estas razones, el sindicato TCAE ha exigido «la dimisión de los responsables» y ha asegurado que «trabajará para que las auxiliares no desempeñen funciones que no les son propias».

El IASS está trabajando para ocupar las plazas

Desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) han trasladado a este periódico digital que son conocedores de la falta de personal de enfermería que sufre el centro durante las vacaciones de verano, y que se está trabajando para ocupar las plazas. Asimismo, han señalado que están en contacto con la dirección de la residencia de Utrillas para abordar la situación.