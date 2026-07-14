El Ayuntamiento de Alcañiz denuncia «accesos indebidos» a las instalaciones deportivas municipales

El Ayuntamiento de Alcañiz ha denunciado este martes "accesos indebidos" a las instalaciones deportivas por la entrada que hay junto al Colegio Concepción Gimeno Gil. Desde el Área de Deportes denuncian que "determinados individuos acceden a las instalaciones cuando están cerradas durante la noche o a primera hora de la mañana, haciendo uso de las piscinas municipales".

Los problemas se concentran principalmente en el torno de entrada por la Ronda de Caspe ya que para poder entrar lo fuerzan. También han detectado pasos de más de una persona a la vez por este acceso, así como deslizamientos entre las barras que podrían causar lesiones personales.

Las imágenes captadas muestran a personas utilizando los elementos de lectura de tarjeta ciudadana como soporte para acceder a la instalación escalando por la parte superior. Ante este tipo de conductas, desde el consistorio aseguran que prohibirán el acceso a las piscinas y al pabellón a quienes cometan esta infracción.

Dos personas intentando acceder a la vez por el torno./ Ayto de Alcañiz

Avería del torno el año pasado

El Ayuntamiento hace un llamamiento a la ciudadanía para para "hacer un buen uso de las instalaciones deportivas municipales y dejar a un lado este tipo de comportamientos y accesos indebidos". Además, recuerdan que el año pasado ya hubo una "costosa avería en un lector" lo que hizo que se cerrase este acceso durante varios días.

Desde el consistorio recuerdan que este torno "permite que los ciudadanos tengan un acceso más cercano para llegar hasta la piscina". "También rogamos que los ciudadanos se atengan a los horarios de apertura de las instalaciones deportivas" concluye Eduardo Orrios, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcañiz.