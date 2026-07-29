El Ayuntamiento de Caspe rechaza modificar la reforma de la calle Gumá y mantiene el sentido único

Los comerciantes de la calle Gumá de Caspe han abandonado este miércoles con decepción la reunión mantenida con el Ayuntamiento para saber si se tendría en cuenta su petición de mantener el doble sentido de circulación. El equipo de gobierno les ha trasladado que no modificará el proyecto de reurbanización, apoyándose en un informe jurídico y otro técnico que, según ha explicado la alcaldesa, Ana Jarque, avalan la continuidad de las obras tal y como fueron proyectadas.

La decisión ha generado un profundo malestar entre el colectivo, que considera que el encuentro únicamente ha servido para confirmar una postura que, a su juicio, "ya estaba tomada". La reunión ha llegado apenas un día después de que los comerciantes registraran un nuevo escrito respaldado por 785 firmas para reclamar la paralización de la actuación y la recuperación del doble sentido de circulación. En ese documento solicitaban conocer la valoración municipal sobre su propuesta y reclamaban explicaciones técnicas sobre una decisión que consideran perjudicial para la actividad comercial del centro.

Modificar el proyecto haría perder la subvención

La alcaldesa de Caspe, Ana Jarque, ha explicado que los informes elaborados por los servicios técnicos y jurídicos concluyen que la modificación del proyecto no es viable en este momento. Según ha indicado, introducir un cambio sustancial obligaría a paralizar las obras durante aproximadamente dos meses, someter la modificación a exposición pública y superar los plazos fijados por la Diputación Provincial de Zaragoza para una actuación subvencionada con 415.000 euros, cuya ejecución debe finalizar antes del 30 de septiembre.

Jarque ha defendido además que la nueva configuración de la calle reducirá el tráfico, mejorará la seguridad peatonal y favorecerá la actividad comercial gracias a unas aceras más amplias, nuevas zonas de carga y descarga, 25 plazas de aparcamiento y un entorno más accesible para personas con movilidad reducida. Asimismo, ha sostenido que el desvío del tráfico permitirá dinamizar otras calles del casco urbano y ha asegurado que "la mayoría" de los comercios ven positivamente el proyecto.

Los comerciantes cuestionan los informes

Una percepción quizás algo alejada de la realidad, dado que varios comerciantes han abandonado la sala de plenos con tan solo diez minutos transcurridos de reunión. “Me voy porque sino me voy a enfadar”, ha dicho una de las comerciantes tras no aguantar más dentro de la sala.

La portavoz del colectivo, Gema Tomás, ha rechazado rotundamente los argumentos municipales y ha asegurado que la reunión ha sido "decepcionante". Según ha explicado, el Ayuntamiento únicamente ha presentado un informe jurídico, basado en la imposibilidad legal de modificar el proyecto fuera del periodo de alegaciones, y un informe técnico que sostiene que las dimensiones de la calle impiden mantener el doble sentido. Sin embargo, ha criticado que no se aportara ningún estudio independiente sobre la circulación o sobre las consecuencias que la nueva ordenación puede tener para los negocios.

Además, Tomás ha lamentado que el consistorio no haya planteado medidas para evaluar o compensar un posible perjuicio económico una vez finalicen las obras y ha acusado al equipo de gobierno de priorizar una actuación "de impacto político" frente a las necesidades reales del municipio. “Es una obra visible para tener un impacto político y ponerse una medalla, pero no era una necesidad real”, ha criticado.

También ha rechazado las afirmaciones de la alcaldesa sobre el respaldo mayoritario de los comerciantes al proyecto, insistiendo en que el colectivo ha salido de la reunión profundamente descontento y con la sensación de que sus reivindicaciones no han sido escuchadas. “No nos escuchan”, ha destacado.

Después de la reunión, los comerciantes mantienen la vista puesta en el pleno municipal, donde el grupo socialista defenderá una moción para instar al Ayuntamiento a revisar el proyecto. Aunque reconocen que sus opciones son limitadas por el avanzado estado de las obras, confían en que el debate político permita reabrir una cuestión que consideran clave para el futuro del comercio local.