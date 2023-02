El candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha comprometido a cambiar el nuevo pliego del transporte sanitario urgente en los 100 primeros días de gobierno si tras las elecciones autonómicas llega al Pignatelli para garantizar las 24 horas de activación de las ambulancias Soporte Vital Básico (SBV) y la UVI de Alcañiz. Así lo ha anunciado este miércoles en una concentración organizada por el Partido Popular a las puertas del Centro de Salud de Alcorisa, una de las localidades que se va a quedar sin SBV por las noches y los fines de semana y festivos cuando entre en vigor el pliego de transporte junto a Híjar, Maella y Muniesa. Al acto han acudido alcaldes y concejales populares del Bajo Aragón Histórico y se han unido también Teruel Existe y vecinos de la localidad.

«Nuestra prioridad será que haya ambulancias las 24 horas del día y que no se abandone a los habitantes de seis comarcas con un recorte gravísimo en la sanidad», ha destacado Azcón, quien ha hecho hincapié en que la reversión del recorte en el transporte sanitario urgente va a ser una de las primeras decisiones que adopte si tras las elecciones del mes de mayo si el Partido Popular asume el Gobierno de Aragón.

Azcón ha especificado que el contrato permite aumentar en más del 10% sus recursos económicos, lo que facilitaría sufragar el sobrecoste que supondría el incremento del horario de activación de las ambulancias SBV y de la UVI para garantizar su activación las 24 horas.

Por ello, su compromiso ha ido acompañado de una petición de rectificación al actual Gobierno de Aragón. «Lambán y el PSOE no pueden decir que las políticas contra la despoblación son su prioridad y después abandonar uno de los principales servicios que reciben los ciudadanos como es la sanidad y las ambulancias. Entiendo que les cuesta hacerlo pero, tal y como ha ocurrido con la ley del ‘solo sí es sí’ pero es posible y eso esperamos que hagan. Cuando los profesionales de las ambulancias, los sanitarios, el Justicia de Aragón y el consenso unánime de los aragoneses le pide que cambien el servicio del transporte sanitario urgente, lo que les toca es darse cuenta que se han equivocado y rectificar», ha insistido.

Por su parte, el alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo (PP), ha pedido que el Gobierno de Aragón rectifique y ha destacado que el recorte de 24 a 12 horas en el transporte urgente con base en Alcorisa no es un tema político sino vital para la sanidad bajoaragonesa. «Aquí vamos a pasar a depender de tres ambulancias que estarán en otros pueblos y que pueden estar ocupadas cuando se necesiten», ha afirmado Iranzo, quien ha agradecido su participación a todas las personas que han acudido a la concentración. El primer edil alcorisano también ha lamentado que todos los pueblos que conforman el área de salud de Alcorisa no se quisieran sumar a un manifiesto conjunto para reclamar a DGA que no recorte el número de horas que estará activo su SVB.