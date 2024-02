Azero e Idoipe, nominados a los Premios de la Música Aragonesa, que galardonan a ‘La Estrella Azul’ de Macipe

Los Premios de la Música Aragonesa cumplen este año su 25 aniversario, que celebrará por todo lo alto el próximo 19 de marzo en una gala en el Teatro Principal de Zaragoza que empezará a las 18.00. También en esta edición tan especial hay representación bajoaragonesa. Los Azero se cuelan y esta vez lo hacen en el apartado de Mejor Videoclip con el dirigido por Titi Muñoz para el tema ‘Acaba de una vez’. Parte del audiovisual se rodó en Asturias y ya ha cosechado éxitos en otros certámenes. Idoipe, músico que no deja de innovar y apostar por el mestizaje y que hunde sus raíces en Estercuel, está nominado en dos categorías: a Canción en Lengua Autóctona y a Producción por ‘Tañen Furo’.

La película ‘La Estrella Azul’ de Javier Macipe también entra en este 25 aniversario. El director de Ariño recorre la trayectoria vital y profesional del músico aragonés Mauricio Aznar y este trabajo recibirá el Premio Especial a la Agitación. La película se estrena este viernes 23 de febrero en más de 80 salas de todo el país, entre ellas, las de Alcañiz y Alcorisa.

Nominaciones por categorías

Mayor Proyección

La Doloritas

Modelo

Perfect Blue

Slappy Av

Mejor Audiovisual

‘Acaba de una vez’ de Azero por Titi Muñoz

‘Bicivoladores’ de In Materia por Laura Calavia Safont

‘El último beso’ de Perdita Durango por Carlos López

‘Si todavía te quedan dientes es que no estuviste ahí’, documental sobre Manolo Kabezabolo, por José Alberto A. Lacasta

Programación

Periferias

El Bosque Sonoro

Pirineos Sur

Monegros Desert Festival

Sala de conciertos

El Veintiuno

Las Armas

Oasis

Rock&Blues

Mejor Disc Jockey

DJ Pendejo

Florida&Hermosso

LadyFunk

RdeRumba

Mejor Directo

Bunbury

Cuti

Gabriel Sopeña

The Kleejoss Band

Mejor Canción

‘A los ojos, radiante’ de Pecker

‘Big Sur’ de Cuti Vericad

‘De Zaragoza a Berlín’ de David Angulo

‘LindooOo’ de Slappy Av

Canción en lengua autóctona aragonesa

‘Alacay’ de Idoipe

‘Desapareixer’ de Craba Roya

‘Si es enero’ de Juanjo Almarza, Julio Bellido, Lorena Calero y Carlos Valledor

‘Suenios’ de Bosnerau

Mejor Epé

‘2Hermanas’ de Ixeya

‘Abloke’ de Rosin de Palo

‘El Golpe del Momento‘ de Erin Memento

‘El Nudo’ de Orión

Mejor Álbum

‘I’m Glad You Happened’ de Eva McBel

‘La Venganza del Samurai’ de Cuti Vericad

‘Para jotera yo!‘ de CeliaGG

‘Peso Pluma’ de Pecker

Mejor Portada

‘Abloke’ de Rosin de Palo por Fresquito

‘Alto’ de Fermín Serrano por Fermín Serrano

‘El Nudo’ de Orión de Rafael Flores

‘Diario de Navidad’ / ‘Postales envenenadas’ de Las Novias por Coco Escribano

Mejor Producción

‘Burgers and Lobsters’ de Moorland por Moorland

‘Greta Garbo’ de Bunbury por Adan Jodorowsky

‘Porque sí’ de Tako por Diego García, Javier López y Lorenzo Cortés

‘Tañen Furo’ de Idoipe por Idoipe y Javier Custardoy ‘Franki’

Mejor Solista

Bunbury

Eva McBel

Johnny Garso

Lionware

Mejor Grupo

Ixeya

Muro Kvaret

Orión

The Kleejoss Band

Nominaciones por número de menciones

Premio Especial a la Difusión: la película ‘La Estrella Azul’ de Javier Macipe.

Con tres:

Bunbury, a Solista, Directo, y Producción por ‘Greta Garbo’ de Bunbury de Adan Jodorowsky; y Cuti, a Directo, Canción por ‘Big Sur’, y Álbum por ‘La Venganza del Samurai’.

Con dos:

Eva McBel; Idoipe, por Canción en Lengua Autóctona y por Producción por ‘Tañen Furo’ producido por Idoipe y Javier Custardo ‘Franki’; Ixeya; Orión a Epé y a portada elaborada por Rafael Flores; Pecker; Rosin de Palo por epé y por la portada realizada por Fresquito; Slappy Av; y The Kleejoss Band.

Con una, las propuestas:

Bosnerau; CeliaGG; Craba Roya; David Angulo; Erin Memento; Fermín Serrano por la portada de ‘Alto’ realizada por él mismo; Gabriel Sopeña; Johnny Garso; Juanjo Almarza, Julio Bellido, Lorena Calero y Carlos Valledor por su tema conjunto ‘Si es enero’; La Doloritas; Modelo; Las Novias por la portada de ‘Diario de Navidad’ / ‘Postales envenenadas’ realizada por Coco Escribano; Lionware; Moorland; Muro Kvaret; Perfect Blue; y Tako, por la producción de su disco ‘Porque sí’ de Diego García, Javier López y Lorenzo Cortés.

Con una, a mejor disc jockey:

DJ Pendejo, Florida&Hermosso, LadyFunk, y RdeRumba.

Con una, a mejor audiovisual:

‘Acaba de una vez’ de Azero por Titi Muñoz, ‘Bicivoladores’ de In Materia por Laura Calavia Safont, ‘El último beso’ de Perdita Durango por Carlos López, y ‘Si todavía te quedan dientes es que no estuviste ahí’, documental sobre Manolo Kabezabolo, por José Alberto A. Lacasta.

Con una, a mejor programación:

Periferias, El Bosque Sonoro, Pirineos Sur, y Monegros Desert Festival.

Con una, a mejor sala:

El Veintiuno, Las Armas, Oasis, y Rock&Blues.

Acto de presentación y entrega de diplomas

Los detalles de la edición en la que Bunbury y Cuti Vericad parten como favoritos, se dieron a conocer este martes en un acto en la fábrica de cervezas Ambar en Zaragoza. Además de dar a conocer a los nominados, cada uno recibió su diploma que les acredita como tales.

Como destacaron, «pocos proyectos culturales consiguen soplar 25 velas«. Los premios de la Música Aragonesa van a celebrar su 25ª edición el próximo 19 de marzo en el Teatro Principal de Zaragoza desde las 18.oo y la fiesta posterior será en el Rock & Blues. «Desde el colectivo Aragón Musical sabemos que llegar hasta aquí ha sido posible gracias a un trabajo constante. Una labor no solo nuestra, principalmente del sector, de los medios de comunicación, de las entidades que han patrocinado esta locura y, de forma especial, del público», dijo Sergio Falces. No obstante, como aseguró, «estos premios organizados por el colectivo Aragón Musical no están celebrando su cuarto de siglo por casualidad. En música, Aragón sí está en primera división. Nosotros solo intentamos reflejar y dar visibilidad a este importante fenómeno. Al pensar en nombres de grupos o solistas aragoneses de primer nivel internacional vienen a la mente unos cuantos de manera fácil. Esta corriente cultural es una gran embajadora de nuestra tierra y apoyarla significa seguir construyendo Aragón«, apuntó.

También se presentó el cartel, que es obra de José Prieto ‘Flip’, a quien el gran público conoce por ser parte de Ixo Rai!, pero debajo del escenario se dedica al diseño gráfico. «De hecho se llevó un Premio de la Música Aragonesa en su 20ª edición por la portada de ‘Caleidoscopio’ del grupo O’Carolan. El cartel del 25º aniversario de los Premios de la Música Aragonesa tenía que ser especial y él lo ha conseguido», añadió. Además, la gala de los Premios de la Música Aragonesa volverá a transmitirse a través de Aragón TV. «También estará disponible para su visualización en diferido desde la sección ‘A La Carta’ de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión». Irene Alquézar y Luis Cebrián volverán a conducir la presentación de la gala.

En el acto de presentación y entrega de diplomas participaron Enrique Torguet, director de comunicación, relaciones institucionales y ESG en Grupo AGORA; Alberto Guardiola, director del espacio de apoyo a la música Comunidad Sonora, que habló en nombre de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión; Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales y sociales de Universidad San Jorge; Íñigo Martínez, director de comunicación de Caja Rural de Aragón; Pedro Olloqui, director general de cultura del Gobierno de Aragón; y Sara Fernández, consejera de cultura, educación y turismo del Ayuntamiento de Zaragoza.