Actualizado 12:12

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

02 SEP 2026|

Actualizado 12:12

El Bajo Aragón Histórico suma cinco técnicos infantiles a sus aulas de dos años para el curso 2026/27

El Departamento de Educación sumará 40 plazas en toda la comunidad autónoma, lo que se traduce en una inversión de 1.318.279,89 euros

Imagen de archivo de niños en una escuela infantil del Bajo Aragón Histórico./ L.C.
Imagen de archivo de niños en una escuela infantil del Bajo Aragón Histórico./ L.C.

La COMARCA02 09 2026

Comentar

EducaciónSociedad

Las aulas del Bajo Aragón Históricos contarán durante el próximo curso con cuatro técnicos más de infantil para dos años. Concretamente el personal interino se incorporará al CEIP Antonio Gargallo de Escucha, al CEIP Villa de Utrillas en las Cuencas Mineras donde habrá dos plazas y a la EEI Santo Ángel Custodio de Alcañiz con otras dos plazas. En total, el Departamento de Educación sumará 40 plazas en toda la comunidad autónoma, lo que se traduce en una inversión de 1.318.279,89 euros.

Una vez evaluadas las necesidades organizativas y de matriculación del curso que está próximo a empezar, se ha determinado que 19 de los puestos de Técnico de Educación Infantil se destinen a las aulas de escolarización anticipada en las tres provincias y que los otros 21 presten apoyo en las 11 Escuelas de Educación Infantil de la red de titularidad autonómica, que atienden niños y niñas en la franja de 0 a 2 años.

Esta distribución del personal se ha decidido conforme a criterios técnicos como el análisis de matriculaciones, la ampliación del horario de apertura de los centros –fijado de 07.45 horas a 17.00 horas– y la cobertura de adaptaciones de puesto o reducciones de jornada, entre otros supuestos. La distribución de los 40 TEIs es de 25 puestos en 19 centros en la provincia de Zaragoza, 8 profesionales en 5 centros de Huesca y provincia y de 7 técnicos en 5 centros en la de Teruel.

Este plan de refuerzo da continuidad a la apuesta del Ejecutivo autonómico por la escolarización anticipada y de calidad, que favorece la conciliación familiar, la inclusión y la vertebración del territorio mediante un apoyo directo al medio rural

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Mar Abad: «La información rigurosa es imprescindible para la democracia y la convivencia»

ENTREVISTA. La periodista de El Extraordinario estará el próximo 25 de septiembre en el VIII Curso de Periodismo Especializado de Alcañiz

Comentar

Mar Abad: «La información rigurosa es imprescindible para la democracia y la convivencia»

Sofía Pérez, la alcañizana atrapada en la riada de Nepal: «Hemos estado cinco días a 5.000 metros, solo nos podía rescatar un helicóptero»

La joven viajaba con su padre por el país asiático cuando tuvo lugar el suceso. Ahora buscan en Katmandú la forma de volver a España o terminar su travesía que...

Comentar

Sofía Pérez, la alcañizana atrapada en la riada de Nepal: «Hemos estado cinco días a 5.000 metros, solo nos podía rescatar un helicóptero»

Jorge Egea saca a la luz 107 retratos y bocetos en barro en una inédita exposición en Alcañiz

El escultor alcañizano protagoniza la exposición de fiestas con ‘Éxtasis de la materia’, una propuesta novedosa en su carrera. Puede visitarse del 4 al 27 de septiembre

Comentar

Jorge Egea saca a la luz 107 retratos y bocetos en barro en una inédita exposición en Alcañiz

Más de 1.100 firmas contra una fibra óptica fantasma en Montoro de Mezquita: «Tenemos el tendido desde 2023, pero no hay servicio»

La localidad reclama que las operadoras responsables activen el servicio o que, de lo contrario, se devuelva la inversión millonaria que se realizó para su instalación

Comentar

Más de 1.100 firmas contra una fibra óptica fantasma en Montoro de Mezquita: «Tenemos el tendido desde 2023, pero no hay servicio»

MotoGP vuelve a agosto para mejorar cifras y asegurar plaza tras 2027

El Gran Premio de Aragón regresa para cerrar un mes de éxito turístico, entradas agotadas y la mirada puesta en ofrecer el mejor escaparate para que la cita pueda seguir...

Comentar

MotoGP vuelve a agosto para mejorar cifras y asegurar plaza tras 2027

Elena García, traumatóloga del Hospital de Alcañiz: «El sistema sanitario se sostiene a base de la sobrecarga de los médicos»

ENTREVISTA. García es la voz de los médicos bajoaragoneses, reclama un Estatuto Médico propio y más recursos para frenar la sobrecarga de los facultativos y garantizar la calidad asistencial

5

Elena García, traumatóloga del Hospital de Alcañiz: «El sistema sanitario se sostiene a base de la sobrecarga de los médicos»
Periódico del Bajo Aragón Histórico