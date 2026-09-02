El Bajo Aragón Histórico suma cinco técnicos infantiles a sus aulas de dos años para el curso 2026/27

Las aulas del Bajo Aragón Históricos contarán durante el próximo curso con cuatro técnicos más de infantil para dos años. Concretamente el personal interino se incorporará al CEIP Antonio Gargallo de Escucha, al CEIP Villa de Utrillas en las Cuencas Mineras donde habrá dos plazas y a la EEI Santo Ángel Custodio de Alcañiz con otras dos plazas. En total, el Departamento de Educación sumará 40 plazas en toda la comunidad autónoma, lo que se traduce en una inversión de 1.318.279,89 euros.

Una vez evaluadas las necesidades organizativas y de matriculación del curso que está próximo a empezar, se ha determinado que 19 de los puestos de Técnico de Educación Infantil se destinen a las aulas de escolarización anticipada en las tres provincias y que los otros 21 presten apoyo en las 11 Escuelas de Educación Infantil de la red de titularidad autonómica, que atienden niños y niñas en la franja de 0 a 2 años.

Esta distribución del personal se ha decidido conforme a criterios técnicos como el análisis de matriculaciones, la ampliación del horario de apertura de los centros –fijado de 07.45 horas a 17.00 horas– y la cobertura de adaptaciones de puesto o reducciones de jornada, entre otros supuestos. La distribución de los 40 TEIs es de 25 puestos en 19 centros en la provincia de Zaragoza, 8 profesionales en 5 centros de Huesca y provincia y de 7 técnicos en 5 centros en la de Teruel.

Este plan de refuerzo da continuidad a la apuesta del Ejecutivo autonómico por la escolarización anticipada y de calidad, que favorece la conciliación familiar, la inclusión y la vertebración del territorio mediante un apoyo directo al medio rural