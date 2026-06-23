El Bajo Aragón renueva sus convenios con asociaciones de acción social: «Hay que reivindicar el papel de las Comarcas»

El Bajo Aragón ha renovado sus convenios de colaboración con ocho asociaciones que trabajan para toda la comarca. En la firma este martes se ha reivindicado el papel de las Comarcas que "velan por los pequeños núcleos" de población. Son más de 22.000 euros a distribuir entre ocho entidades según necesidades.

En este caso son Asapme, Afedaba, Asociación Española Contra el Cáncer, ATADI, Fundación Atención Temprana, Cáritas Alcorisa, ABATTAR y Las Cañas. "El montante que destina a cada una depende de varios componentes, y uno de ellos, es el radio de acción. Aunque todas hacen un trabajo indispensable, una que trabaje de forma muy local lo tienen más difícil para optar a otras líneas de ayudas a niveles autonómicos o estatales, que otra de carácter nacional, por ejemplo", ha dicho el presidente de la Comarca del Bajo Aragón, José Miguel Celma.

En la firma se ha puesto en valor el papel de las Comarcas, que "llegan a lugares olvidados por administraciones más amplias". Defienden que hayan sido capaces de mantener esta colaboración aun "con los presupuestos congelados", una situación que sufren todas las comarcas. "Es necesario mantener los convenios, y ojalá ampliarlos, porque estas asociaciones hacen un trabajo que de otra manera recaería en las familias, que muchas veces no lo pueden asumir, y recaería en el sistema sanitario público, que bastante tensionado está ya", ha apuntado el vicepresidente y consejero de Servicios Sociales, Alberto Carmona. "Si las Comarcas no aportamos esta ayuda, y otras administraciones a niveles mayores no son sensibles a sus necesidades y a las del medio rural, estos servicios se quedan sin prestarse", aseguró.

Otras ayudas no son económicas. En algunos casos como Las Cañas, los usuarios tienen la opción de trabajar en algunos puestos. "Aparte, disponemos de dos furgonetas y de las tres sedes comarcales entre Alcañiz, Alcorisa y Calanda, que están a disposición de las asociaciones si las necesitan. Y la comunicación con el personal de servicios sociales es permanente", recordaron.