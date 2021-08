Bárbara Latorre: «Una escapada a Fabara me da energía para seguir adelante»

¿Cómo ha sido el camino desde tus inicios hasta llegar al Atlético de Madrid?

He tenido la suerte de vivir muchas experiencias. Yo empecé en Fabara jugando al Fútbol Sala y luego pasé a Caspe. De ahí di el salto al Zaragoza FS, llegando a competir en Primera División. Después cumplí los 18 y decidí probar el fútbol 11, y así hasta ahora. Primero estuve 2 años en el Prainsa Zaragoza y ya luego me fui a Barcelona, a jugar en el Espanyol. Allí estuve otros 2 años hasta fichar por el FC Barcelona. Allí pasé 4 temporadas hasta que me fui a San Sebastián, a la Real Sociedad. Y así otros 2 años hasta que este verano me he venido a Madrid para jugar en el Atlético de Madrid. Estoy teniendo la suerte de vivir una nueva experiencia en otra ciudad, por lo que estoy muy contenta y con ganas de seguir creciendo y mejorando.

¿Y cómo se te han ido presentando todas estas nuevas experiencias y oportunidades?

Ha ido viniendo todo poco a poco. Nunca he pensado en ir a ningún lado, sino en ir mejorando e ir creciendo día a día. A partir de ahí me han ido llegando estas oportunidades y yo las he aprovechado.

Eres el claro ejemplo de que con trabajo y pasión se puede llegar a cualquier lado…

Para mí, ser persistente y creer en lo que haces y en lo que te gusta es clave. Yo lo he tenido siempre claro y he luchado por hacer mis sueños realidad.

¿Cómo están siendo tus primeras semanas en Madrid?

Estos días estamos pasando mucho calor. Estamos de pretemporada y eso nunca es fácil. Pero la realidad es que me han acogido muy bien, llevo tres semanas y estamos trabajando muy duro para llegar al inicio liguero de la mejor manera posible.

¿Cuál es tu opinión acerca de la situación del fútbol femenino en España?

Poco a poco se está creciendo, estamos dando pasos importantes y se nos está visualizando más. La sociedad se está mentalizando más de que también podemos jugar a fútbol, algo que hasta hace mucho se veía raro. Ahora ya es algo más normal y poco a poco eso nos está haciendo crecer más.

La evidencia está en que ahora el fútbol femenino también llena los principales estadios del país…

Sí, por supuesto. Somos capaces de llenar estadios y de mucho más. Luchamos a diario para conseguirlo, así como para tener cada día más seguidores e intentar enganchar a la gente. Vamos por el buen camino.

Además tu también has jugado con la Selección Española. ¿Qué se siente al defender la camiseta de ‘La Roja’?

Es un orgullo poder defender esos colores. Lo vives con mucho sentimiento. Siempre que tenga la oportunidad de ser seleccionada iré con mucho orgullo y con la intención de hacerlo lo mejor posible para dejar al país en el mejor lugar posible.

¿Y Fabara? ¿Cuál es tu relación con el pueblo a día de hoy?

Es muy cercana. Tengo allí a toda mi familia y siempre que puedo bajo a visitarles al igual que ellos vienen aquí. Estoy muy feliz de ser de allí y de poder decir de dónde soy.

¿Te consideras más de pueblo o de ciudad?

Yo soy muy de pueblo. Me gusta mucho estar allí y además me hace feliz. Sí que es verdad que me he acostumbrado a la ciudad que tiene muchas más cosas y también estoy muy feliz allí. Pero una escapada a Fabara me da ese chute de energía también necesario para seguir.

Debe haber mucha diferencia entre tu vida en un lugar y otro…