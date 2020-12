El belén de Mas de las Matas se acuerda de los sanitarios

Como cada año por estas fechas Mas De las Matas ya tiene instalado su particular belén en la Iglesia. Año tras año, esta ciudad en miniatura va creciendo con cariño y esmero gracias a la labor y las aportaciones de las casi 200 personas que conforman la Asociación de Amigos del Belén de Mas de las Matas. No obstante esta Navidad no es como cualquier otra y la situación que ha traído el covid-19 tenía que verse también reflejada.

Este belén, que cuenta con un gran despliegue de iluminación y sonido, añade en este 2020 una escena muy especial. En ella aparece el buen samaritano auxiliando a un herido. Precisamente en esta figura, que representa los valores de ayuda, valentía, solidaridad y empatía, han visto reflejados a los sanitarios que tanto han luchado durante la pandemia. Es por eso que los masinos han decidido dedicarles esta escena, a modo de pequeño homenaje por su gran labor.

El belén masino cuenta con un gran despliegue de luces y sonido, que recrean el paso del tiempo y el cambio del día a la noche./ Asoc. Amigos del Belén de Mas de las Matas

Esta nueva escena cuenta con un oasis y un templo egipcio./ Asoc. Amigos del Belén de Mas de las Matas

Además, esta representación aguarda otras muchas sorpresas. Por primera vez se ha incluido una escena en el desierto, con un oasis y un auténtico templo egipcio. También el Mas está muy presente. La Presentación de Jesús en el Templo esconde la reproducción en miniatura de un retablo antiguo que habría pertenecido a la Iglesia masina y que fue quemado en 1936.

Este curioso belén, que crece cada año, puede visitarse durante el horario en el que la Iglesia permanece abierta. No obstante se recomienda prudencia para poder conocerlo respetando todas las medidas y al tiempo que se cumple con las actuales normativas sanitarias.