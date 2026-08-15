Belmonte de San José concede el Premio Mirador del Bajo Aragón a Eva Defior, «faro de luz para las historias de los pueblos»

Un faro de luz. Alguien que entiende el periodismo como una forma de preservar la memoria colectiva. Que sabe hacer visible lo invisible para que sea recordado, y que se ha empeñado "en contar nuestras pequeñas historias". Al hablar de Eva Defior, periodista y directora del Grupo de Comunicación La COMARCA, es mucho lo que se puede destacar. Lo saben quienes la conocen, entre ellos el alcalde de Belmonte de San José, quien este viernes intentó resumir en unas pequeñas líneas el papel que ejerce una profesional que desde hace 20 años lidera el medio de comunicación que sirve de nexo de unión para todos los pueblos del Bajo Aragón Histórico.

"Ha dirigido la edición de más de 2.000 periódicos, suplementos y revistas especiales narrando los principales acontecimientos sociales, políticos, económicos y culturales que han marcado la historia reciente del territorio", dijo Bayod. "Nos ha enseñado una forma de mirar el mundo en el que cada historia importa". Y por ello mismo, el Ayuntamiento decidió entregarle este año su Premio Mirador del Bajo Aragón. Porque en el medio rural, mirar y ser consciente que cada persona aporta un valor único, lo es todo.

De hecho, fueron muchos los vecinos que el viernes por la noche se unieron en la plaza de la localidad bajoaragonesa para dejar de solo ver y en cambio mirar más allá, entendiendo el valor del periodismo rural y aquellos que lo sostienen. Bajo los clásicos banderines que estas semanas llenan los pueblos por las fiestas, unas acogedores luces y una brisa que se agradeció, Belmonte escenificó precisamente lo que en su día cautivó a Defior. Porque a pesar de nacer en Zaragoza, es aquí donde están sus raíces. "Me gustaría ser de un pueblo como el vuestro, por la conexión que hay entre vosotros, esa forma de mirar, de entender que nuestros pueblos son de todos", relató emocionada.

La amplia trayectoria de la profesional le ha valido para recibir anteriormente otros galardones como el Premio de Periodismo Local en el año 2020, otorgado por la Asociación y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón. No obstante, es posible que el de Belmonte haya sido uno de los más especiales por su conexión con la localidad, en la que ha vivido "muchos momentos". Y también por quienes la acompañaron para recogerlo, su familia y especialmente su hija, Mar. Ambas intercambiaron más de una sonrisa entre público y escenario. "Para mí representa el mañana de nuestros municipios. Quiero que dejemos un futuro de progreso para nuestros jóvenes para que puedan elegir si quieren quedarse a vivir en nuestro territorio", defendió.

Entrega del galardón a Eva Defior / C.O.

Ese, quizás, sea realmente el motor de su día a día, igual que el del resto de los vecinos del medio rural. "Recuerdo que al poco de llegar a estas tierras te preguntabas qué estabas haciendo un día cualquiera en un pleno del Ayuntamiento de Cretas a las diez de la noche", dijo el alcalde de Belmonte, quien atesora una amplia hemeroteca de periódicos La COMARCA. Y para la respuesta, se remontó a unas palabras que la periodista defendió el año pasado durante una intervención en el Senado, en Madrid: "En la España rural, la pasión es lo que permite a muchos vecinos quedarse en los pueblos".

Notablemente emocionada, Defior agradeció al Ayuntamiento, y también a los vecinos por haberla elegido para recibir el Premio Mirador. Además, también se le hizo entrega de una botella de aceite en representación de las oliveras centenarias, y el libro 'Piel de garbanzo'. Y antes de despedirse, animó a "mirarnos más". "El miércoles tuvimos una oportunidad de 93 segundos para entender la diferente entre mirar y ver, la necesidad de estar presentes. Todavía nos queda mucho por mirar".