El Ciclo Internacional de Órgano llegará por quinto año consecutivo a Belmonte de San José y Fuentespalda. En la nueva edición organizada por el Instituto de Estudios Turolenses (IET) las localidades bajoaragonesas serán uno de los escenarios que acogerán un recital los días 20 de agosto y 12 de septiembre, respetivamente. La programación se ha presentado esta mañana en Torrijo del Campo con el director del evento, Carlos Paterson, y la diputada delegada del IET y vicepresidenta primera de la DPT, Beatriz Martín.

El calendario de 2026 incluye nueve conciertos, que se celebrarán desde el jueves 6 de agosto hasta el sábado 12 de septiembre. Al igual que el año pasado, los recitales se distribuirán entre varias localidades turolenses, todas ellas con órgano en condiciones óptimas para ofrecer estos conciertos, gracias a las tareas de mantenimiento que realizan los ayuntamientos. Los pueblos en los que podrá escucharse el sonido del órgano pertenecen a las comarcas Comunidad de Teruel, Bajo Aragón, Jiloca, Matarraña y Sierra de Albarracín.

Beatriz Martín ha indicado que “esta cita anual se está consolidando como un escaparate para divulgar y disfrutar del patrimonio musical y organístico de Teruel, así como en un atractivo para los vecinos y los turistas alojados en la zona. Todos ellos podrán acceder libremente al interior de los templos hasta completar el aforo. De esta forma, el IET contribuye a la difusión cultural en la provincia de Teruel una vez más. Lo cierto es que los órganos que tenemos son una maravilla, y merece la pena poder disfrutarlos al menos una vez al año”.

Por su parte, Carlos Paterson ha subrayado la diversidad y el prestigio de los músicos que conforman esta edición. “En este nuevo ciclo seguimos manteniendo el alto nivel intérpretes, pero yo creo que este año incluso un poquito más, porque tenemos intérpretes además de diversas nacionalidades: de Eslovaquia, de Alemania, Italia, por supuesto también de España, de Polonia”, ha destacado Paterson.

De los ocho músicos invitados, junto con el propio Paterson, se incorporan cinco nombres nuevos al ciclo: Adriano Falcioni (Italia), Franz Hauk (Alemania), Ignace Michiels (Bélgica), Miquel González (España) y Stanislav Surin (Eslovaquia). Todos los participantes figuran entre los mejores organistas de la actualidad. Además de actuaciones regulares en catedrales, iglesias y festivales internacionales, unos y otros compaginan la actividad concertística con la grabación de discos, la participación como jurado en concursos y la docencia.

Calendario de actuaciones