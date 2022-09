Berna González Harbour: «La cultura se ha convertido en un acto de fuerza de voluntad, de deseo, de vocación por parte de quienes creemos en ella»

¿Qué tal ha ido el viaje hasta Alcañiz?

Bueno, eso siempre es mejor olvidarlo: los madrugones, coger el tren, el coche… (ríe). No, la verdad es que todo ha ido estupendamente.

Has venido como ponente al Curso de Periodismo. Los medios tienen un papel fundamental a la hora de transmitir cultura...

Sí. En mis inicios dediqué gran parte de mi carrera a la sección de Internacional. La cultura era un deseo no cumplido porque era una de mis intenciones cuando empecé en periodismo. Tuve la suerte, después de 20 años, de poder dirigir Babelia, el suplemento de cultura de El País, y de poder quedarme involucrada en las entrevistas, en crítica cultural, crítica literaria. Poderme dedicar a leer y a escribir sobre autores ha sido el mayor descubrimiento del periodismo después de haber pisado guerras, revoluciones, cambios en muchos continentes… Siempre que la gente nos reclama que por qué no escribimos buenas notician les digo que están ahí, en cultura, y acompañarlas desde el punto de vista periodístico es un inmenso placer.

Haciendo alusión al título del curso, "cultura eres tú" porque hace poco estuviste en Andorra para presentar tus novelas...

Sí, según venía lo he recordado. He tenido la oportunidad de ir a varios pueblos y ciudades de Aragón gracias al Festival Aragón Negro de Juan Bolea y ha sido un placer. Normalmente estamos constreñidos a las grandes ciudades y no nos damos cuenta de la capilaridad de la cultura y acercarse a pueblos como Andorra nos da una oportunidad para ver a otros lectores y ver cómo la cultura es transversal, cómo hay una España que no solemos mirar, y aunque cueste conviene venir hasta aquí.

Este curso es una oportunidad para ello...

Sí, sí. Da pereza moverse pero conviene pisar los sitios y ver a la gente que también consume cultura.

El jueves una de las ponencias se centró en el periodismo cultural ejercido desde el ámbito local. Señalaban que en ocasiones suponía un esfuerzo atender a estos temas frente a otros considerados de mayor calado...

Yo trabajo en todos los ámbitos: cultura, política… Intento ser muy transversal. ¿Qué ha ocurrido tras la crisis que están sufriendo los medios? Que la cultura es la última que va quedando y la que ha ido perdiendo más recursos en el periodismo español y supongo que internacional. A veces es una cuestión de vocación, a veces es voluntarismo y dedicar tus fines de semana a leer libros o destinar horas de fuera del trabajo a aportar algo en tu medio. La cultura se ha convertido en un acto de fuerza de voluntad, de deseo, de vocación, por parte de muchísimos que creemos en ella.

¿Qué hacer frente a esto?

¡Uy! (ríe). Defender el valor de nuestra profesión y defender las buenas historias. Muchas veces la audiencia nos demuestra que está ahí. Buenos reportajes sobre arte, sobre cultura, sobre poesía vienen acompañados sorprendentemente de mejores audiencias que los temas de política. Se trata también de hacer conscientes a nuestros jefes de que la audiencia está ahí y quiere y necesita buenos prescriptores, porque en el mundo actual la prescripción está absolutamente diseminada y siempre hay que defender el valor de las buenas firmas consolidadas, de las firmas de referencia o de otras que puedan surgir, pero avaladas por los buenos medios, para mantener esa vela encendida de la cultura.

Ahora cualquier youtuber es prescriptor. ¿Ha complicado esto el trabajo de los profesionales de la comunicación?

Sí. En todos los ámbitos la horizontalidad de las redes sociales ha facilitado a muchísimas personas que no son profesionales emitir noticias y emitir opiniones. Bienvenido sea, pero en medio del ruido se han ido estableciendo unos tsunamis de influencia por parte de gente no autorizada. Da lástima ver cómo nuestra sociedad no se está preparando para discernir la buena información de la mala, los datos de la realidad. Todo esto es internacional, no es una realidad española, pero está desencajando nuestro mundo tal y como lo conocíamos, un mundo en el que los hechos son los hechos y las opiniones son las opiniones. En este universo de YouTube, de influencers, de redes, claramente se abren paso muchas voces que no están acompañadas por los hechos, y el reto que tenemos como sociedad y como modelo educativo es divulgar cómo distinguir lo real de lo falso. Creo que es una asignatura pendiente.

Hay a quienes ni siquiera les interesa lo que es real o lo que es falso, no les interesan las noticias...

Un estudio del Instituto Reuters hablaba de cómo los jóvenes estaban cansados o no querían información… Creo que puede ser un momento coyuntural debido al hartazgo de la pandemia y de Ucrania. La pandemia nos ha exigido tal cúmulo de concentración para enterarnos de una novedad tan importante como es la enfermedad, de su dimensión científica y social, de las nuevas normas… Ha habido tantos ejes de preocupación y de obligatoriedad de estar informados que creo que esta encuesta se ha hecho en el momento hartazgo. Lo podemos entender, creo que lo sufrimos todos, pero a la hora de la verdad la gente necesita informarse y yo creo que eso es un espejismo de un momento concreto que no se va a quedar ahí.

La ponencia en la que has participado lleva por nombre 'Periodismo con rostro'. ¿El buen periodismo debe tenerlo?

Siempre, claro. Hablamos de la gente y tenemos que tenerlo muy claro porque se nos olvida constantemente. Cada vez que hablamos de la subida del gas, de la bajada, de topar los precios… siempre nos tenemos que poner mirando a la gente concreta, en busca de aquellos que reciben las facturas del gas, que no puedan pagarlas, que están siendo perseguidos por compañías y que son vulnerables. Siempre hay que buscar al afectado, a la persona. Ninguna teorización de los problemas que tratamos es válida si no tenemos en cuenta a la persona.

También el medio en el que se instauran, dándoles voz estén donde estén...