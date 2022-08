Bombai, Tako, Zigarros y Varry Brava en las Fiestas de San Roque de Caspe

El rock es el estilo estrella de estas fiestas de San Roque en Caspe. Este es el resultado de la próxima visita a la localidad por parte de los grupos Tako y Los Zigarros.

La primera de ellas es una banda de rock nacida en Ejea de los Caballeros. Su larga trayectoria les permite desplegar un espectacular show musical acompañado de un videomapping. Este grupo, que inició su andadura en 1985, ha sido aclamado por la crítica en su presentación junto a grandes artistas nacionales. Por ello, su gira «Aunque nos cueste la vida» hará una parada en Caspe para deleitar a sus vecinos.

Por su parte, el grupo Los Zigarros desprende adrenalina, pasión y rock and roll allá por donde pisa. Estos músicos fueron elegidos por los Rolling Stones en 2003 para abrir su concierto ofrecido en el Estadio Olímpico Lluis Companys. Además, por cuenta propia, Los Zigarros han recorrido el país de gira con más de 300 fechas para mostrar sus discos y ofrecer su música a los allegados. ‘Dispárame’ es uno de sus principales temas, que también sonará sábado en Caspe.

Además de estos conciertos, en los días festivos no faltará una revista ni un concierto de versiones, en este caso de la mano del grupo The Hottubes.

El indie llega a caspe

El estilo indie resonará entre los altavoces de la mano de Barry Brava. Este grupo, originado en 2009, mostrará su álbum ‘Furor’ al público caspolino, con el que nadie se quedará sin ganas de fiesta. Con unas melodías que recuerdan a las que se escuchaban en los años 80, Varry Brava acercará el género indie a la Ciudad del Compromiso de una manera divertida, sin prejuicios, descarada y hedonista.

‘Solo si es contigo’ es la canción conocida y que seguro que corearán los caspolinos el próximo domingo durante el concierto de Bombai. Con esta actuación explicarán al público «que no hace falta una persona al lado para verse feliz» o cómo «saborear cada momento del camino» a través de las conocidas canciones de este grupo. Dos de ellas son ‘Vuela’, o ‘Hawaii’, canción que compusieron junto al cantante David Otero.

Música clásica y festiva

Los Amigos del Órgano de Caspe no han querido desaprovechar la ocasión de las fiestas, por lo que organizarán un concierto de órgano el próximo lunes. En él, además de poder escuchar las notas de este instrumento gracias al músico José María Berdejo, también actuarán la mezzosoprano Beatriz Gimeno y el tenor Óscar Badías.

Programa completo de las fiestas de San Roque de Caspe 2022

Viernes 12 agosto

13.00 – Concentración de Peñas acompañados por ‘Los Sonaos’ – Plaza España.

13.30 – Saludo de la Alcaldesa, Chupinazo y Tronada inaugural de las fiestas de agosto 2022 – Comparsa de gigantes y cabezudos con la Banda Municipal de Música – Plaza España.

16.30 – Concentración de Peñas – Plaza de España, desde donde se iniciará el recorrido hacia la Plaza de San Roque acompañados de la charanga “Los Sonaos”. A continuación, Puesta del cachirulo a San Roque, y posterior recorrido por las peñas Peña ‘Extorsión – Restojo’, ‘T.N.T., Sk’ ndalo’, ‘El Chaleco’, ‘Paska’, ‘Destrío’, ‘La Oficina’, ‘Amargaos’, ‘Trybu’, ‘Sekta’ y ‘Vuaynas’.

Al finalizar, concierto con DJ Lagarto – C/Conde Guadalhorce

23.00 – Sesión de baile con la Orquesta Nueva Samurái – Plaza de España.

00.00 – Dos mansos, cuatro toros de fuego – Por Plaza Compromiso, Plaza de la Virgen, Calle Mayor, Calle Carmen, Plaza España, Plaza Heredia, Calle Baja y Calle Santa Lucía.

00.30 – Verbena con la Orquesta Nueva Samurái – Plaza de España.

01.30 – Verbena con el Grupo ‘Versión 3.0’ en la Peña ‘TNT’ – Calle Subida San Agustín.

01.30 – Fiesta ‘Total Contrast’ con Dj Frank, Dj Álex Melero y Dj’s locales – Pabellones deportivos municipales.

Sábado 13 agosto

07.30 – Vaquillas amenizadas por la Charanga ‘Los Sonaos’ – Explanada entre Avda. Rio Ebro y Calle Gaillac (frente guardería).

12.00 – Animación Infantil, con el espectáculo ‘Cazadores de Monstruos’ – Glorieta José Besteiro.

13.00 – Salida de Cabezudos y Fiesta de la Espuma – Plaza de España y C/ Mayor.

17.30 – Vaquillas y espectáculo taurino ‘Arte Baturro’ y a continuación, suelta de becerras – Explanada entre Avda. Rio Ebro y Calle Gaillac (frente guardería).

19.30 – Desfile de Carrozas y Comparsas, acompañados de la Banda de Música de y de las charangas ‘Los Sonaos’, ‘El Dollar’, ‘Los Sentados’, ‘Birola’, ‘Pura Vida’, ‘Los Venaos’, ‘Las Monas’ y ‘Descontrolaos’.

Recorrido: Calle Barcelona, Nueva, Fernando el Católico, Pellicer, Compromiso, Mayor, Plaza España, Plaza Heredia, Santa Lucía y Gumá.

22.00 – Sesión de baile con la Orquesta Meteoro 2.0 – Plaza de España.

23.00 – Mingo Fiestas – Casino Principal.

00.00 – Dos mansos, cuatro toros de fuego – Por Plaza Compromiso, Plaza de la Virgen, Calle Mayor, Calle Carmen, Plaza España, Plaza Heredia, Calle Baja y Calle Santa Lucía.

00.30 – Verbena con la Orquesta Meteoro 2.0 – Plaza de España.

01.30 – Concierto ‘Tako’ y ‘Los Zigarros’ – Pabellones deportivos municipales

Al terminar, Macrodiscomóvil – Pabellones deportivos municipales

Domingo 14 agosto

07.30 – Vaquillas amenizadas por la Charanga ‘Los Sonaos’ – Explanada entre Avda. Rio Ebro y Calle Gaillac (frente guardería).

09.00 – Día del agricultor – Pabellones deportivos municipales.

12.00 – Animación Infantil ‘Recicling y Daniela La Barrendera’ – Glorieta José Besteiro.

13.00 – Salida de Cabezudos – Plaza de España y C/ Mayor.

17.00 – Concurso de Lanzamiento de Piñuelo – C/ Valimaña.

17.30 – Vaquillas y espectáculo ‘Prix’ para peñas. Premios a las 3 primeras peñas ganadores. (No se permitirá la participación a menores de 16 años) – Explanada entre Avda. Rio Ebro y Calle Gaillac (frente guardería).

Al finalizar, espectáculo infantil ‘Vamos a jugar a toros’ y suelta de becerras – Explanada entre Avda. Rio Ebro y Calle Gaillac (frente guardería).

A continuación, y acompañados de la charanga, recorrido desde la calle Diputación hasta el Campo de Fútbol ‘Los Rosales’.

18.00 – Tobogán refrescante. ¡Acude con tu flotador! – Plaza Compromiso.

19.00 – Partido de Fútbol – Trofeo Excmo. Ayuntamiento de Caspe – Eliminatoria Copa Federación (RFEF) – C.D. Caspe / C.D. Binéfar – Campo de Fútbol ‘Los Rosales’

Al finalizar, Fiesta Dj en los exteriores del Campo de Fútbol hasta las 00.00

19.30 – Revista Espectáculo ‘Peliculeras’ – Teatro Cine Goya

22.00 – Sesión de baile con la Orquesta Arkansas – Plaza de España.

00.00 – Dos mansos, cuatro toros de fuego y un toro especial ‘Peña la Oficina’ – Por Plaza Compromiso, Plaza de la Virgen, Calle Mayor, Calle Carmen, Plaza España, Plaza Heredia, Calle Baja y Calle Santa Lucía.

Al finalizar Traca Interpeñas.

00.30 – Verbena con la orquesta Arkansas – Plaza de España.

01.30 – Concierto ‘Varry Brava’ y ‘Bombai’ – Pabellones deportivos municipales.

Al terminar Macrodiscomóvil – Pabellones deportivos municipales.

Lunes 15 de agosto

11.00 – Ofrenda de flores y misa en honor a Nuestra Señora con la asistencia de las Caspolinas Mayores e Infantiles, acompañados por ‘Dorondaina’ y las Rondallas ‘Caspolina’, ‘Compromiso’ y ‘San Antonio’.

Recorrido: Plaza Alfonso XIII, Calle Barcelona, Calle Nueva, Portal de Valencia, Calle Alta, Calle Santa Lucía, Plaza Heredia, Calle Mayor, Plaza Compromiso y Colegiata Santa María la Mayor.

12.00 – Espectáculo infantil ¡1.2.3 … Carabín Carabán! – Glorieta José Besteiro.

13.00 – Salida de Cabezudos – Plaza de España y C/ Mayor.

13.30 – Vermú concierto con el Grupo ‘Los Goliardo’ – Casino Principal.

16.00 – Gymkana ‘Circo de Gladiadores’ – Barrio del Plano.

17.00 – Torneo de Ajedrez. Partidas rápidas – Glorieta José Besteiro.

18.00 – Parque infantil de Hinchables – Barrio del Plano

19.00 – Concierto de Órgano y Lírica, a cargo del Trío Vocal Symphony, compuesto por José María Berdejo, Beatriz Gimeno, y Óscar Badía – Colegiata de Santa María la Mayor.

22.00 – Sesión de baile con la Orquesta Majestic – Plaza de España.

00.00 – Dos mansos, cuatro toros de fuego y un toro especial ‘Interpeñas’.

Plaza Compromiso, Plaza de la Virgen, Calle Mayor, Calle Carmen, Plaza España, Plaza Heredia, Calle Baja y Calle Santa Lucía.

00.00 – Mingo especial fiestas (500) – Casino Principal.

00.30 – erbena con la Orquesta Majestic – Plaza de España.

01.30 – XXIV Calzonzillada. Organizada por Interpeñas y acompañados de la Charanga ‘Los Sonaos’.

Recorrido: Glorieta Alfonso XIII (Peña Restojo), C/ Barcelona, C/ San Francisco – Portal de Capuchinos, C/Nueva, Portal de Valencia, C/Subida las Monjas, C/Adriano VI, C/ Valimaña, C/ Cristóbal Colón, C/Isabel la Católica, C/Fernando de Antequera, C/ Valimaña, C/Alcañiz, C/ Santolea (detrás del centro de salud), C/Diputación y pabellones polideportivos municipales

02.30 – CONCIERTO de ‘The Hottubes’ – Pabellones polideportivos municipales

Martes 16 agosto

11.30 – Procesión en honor a San Roque

Salida de la Corporación Municipal, Caspolinas Mayores e Infantiles, acompañados por la Banda Municipal de Música de Caspe, a la Colegiata de Santa Mª la Mayor.

Recorrido: Ermita de San Roque, Calle Hilarza, Plaza Matea, Calle San Francisco, Calle Nueva, Calle Alta, Calle Santa Lucía, Calle Mayor, Plaza Compromiso.

12.00 – Ofrenda de frutos y misa, en la Colegiata Santa María la Mayor. Al finalizar Procesión a la Ermita de San Roque por la Calle Compromiso, Plaza Montserrat, Calle Fayón Alto y Plaza San Roque.

12.00 – Animación infantil HISTORIAS CON JANO – En Glorieta José Besteiro

13.00 – Salida de cabezudos – En Plaza de España y C/ Mayor.

17.30 – XVI Campeonato de Parchís – En Calle Mayor.

19.00 – XX Concurso Máster del Porrón – En C/ Nonaspe

19.00 – Baile con ‘La voz de Eva’ – Hogar del Jubilado ‘El Plano’

21.30 – Sesión de baile con la Orquesta Venus – Plaza de España.

23.00 – Castillo de Fuegos artificiales fin de fiestas – Exterior del Campo de Fútbol ‘Los Rosales’

00.00 – Dos mansos, cuatro toros de fuego y un toro especial ‘Excmo. Ayuntamiento de Caspe’ – Por Plaza Compromiso, Plaza de la Virgen, Calle Mayor, Calle Carmen, Plaza España, Plaza Heredia, Calle Baja y Calle Santa Lucía.

Tronada final de las fiestas de Agosto 2022 – Plaza del Compromiso.

01.00 – Verbena con la Orquesta Venus – Plaza de España.

01.00 – Concentración de peñas en la Plaza de España y retirada del cachirulo a San Roque a cargo de la Peña ‘Extorsión’, acompañados de la Charanga Los Sonaos y posterior recorrido hasta la Peña Amargaos y Trybu – C/ Emilio Jover Aguilar donde se celebrará el fin de fiestas