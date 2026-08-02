Del caballo Pau a los «buitres» del vino español: Las carrozas desfilan por Samper de Calanda

El desfile de carrozas ha vuelto a demostrar este sábado que sigue siendo el gran escaparate de la imaginación de las peñas de Samper de Calanda y la gran atracción para los vecinos y visitantes. Quince carrozas, además de las que portan a las majas infantiles y mayores, han recorrido las calles del municipio en uno de los actos más esperados de las fiestas de Santo Domingo.

Entre dinosaurios en busca del caballo Pau, la casa de Bad Bunny, un bosque encantado, una particular recreación de la "última cena de la vaca" o una crítica social entorno el vino español, el desfile ha vuelto a reunir a cientos de vecinos y visitantes en una tarde marcada por el humor y las referencias a la actualidad samperina.

“Hay quince carrozas apuntadas, más las de infantiles y mayores. Habrá casi cuarenta personas haciendo la votación porque, obviamente, hay premios. Tendremos una tarde muy llena y por la noche a seguir con los toros, las actuaciones, a bailar, disfrutar y convivir con todos los vecinos”, ha destacado el alcalde, Alfonso Pérez.

Guiños a Samper de Calanda y su actualidad

Una de las carrozas más llamativas ha sido la de La Revelarda, la peña más numerosa del municipio, que ha convertido al conocido caballo Pau en protagonista de una aventura jurásica. Bajo el nombre de 'Jurassic Pau', medio centenar de integrantes recorrieron las calles buscando al animal, acompañado por la actriz Sara Vidorreta, cuyos abuelos son naturales de Samper.

“Somos la peña más grande del pueblo. Vamos del caballo Pau, que se está escapando múltiples veces en el pueblo. Así que somos Jurassic Pau y estamos en búsqueda de… ¿Lo habéis visto?», ha bromeado la actriz durante el desfile. “La gente nos ha acogido muy guay, ha bailado con nosotros y nos ha ayudado a buscar el caballo. Está siendo súper divertido”.

El cantante Bad Bunny también ha tenido doble representación. La Peña Despropósito recreó la conocida "casita de Bad Bunny", una idea que, según han explicado las propias autoras, nació casi por casualidad. «Estábamos en una boda y dijimos que aquello era la casa de Bad Bunny. De ahí surgió la idea», han explicado sus integrantes. La preparación, han reconocido, no fue sencilla: “Con mucho estrés, muchas peleas… pero entre todos hemos conseguido sacarla”.

Otro de los guiños más celebrados ha sido el de la MKS, que ha recuperado el recuerdo de la antigua cena popular de la vaca con una peculiar 'Última cena de la vaca'. Sus integrantes han desfilado vestidos de apóstoles, vacas y cocineros mientras han repartido estampitas y antiguos tickets de aquella celebración.

“Antes se hacía la cena de la vaca el último día de fiestas y este año ha vuelto una innovación con la cena de carrilleras, así que hemos querido hacer un guiño”, han explicado durante el recorrido. “Estamos repartiendo unas estampitas y también tickets para que nadie falte”.

El desfile también ha dejado espacio para la crítica social. Una de las peñas ha ironizado sobre el comportamiento de algunos asistentes durante el vino español. “Queríamos hacer una crítica social para que la gente se comporte un poco mejor y no les quite a los camareros las comidas de las bandejas”, han señalado.

No han faltado tampoco los clásicos disfraces de payasos de la GBC y otras peñas, ni un bosque encantado poblado de gnomos y búhos. Para muchos de sus participantes, el desfile sigue siendo el momento más esperado del año. “Las carrozas son de lo más divertido que puede haber porque nos juntamos todos, vas con los amigos, bailando y disfrutando”, ha resumido uno de los participantes del desfile.

Además de todos ellos, por las calles de Samper de Calanda se pudieron ver otros peculiares temas sobre las carrozas. Samper de Calanda volcado en votar como presidente a Torrente, un homenaje al año chino, toreros al son de 'Viva España', indios subidos al toro mecánico o agentes de la DEA en busca de Nicolás Maduro por las calles del municipio samperino.

Cinco días más de fiestas

Tras el desfile de carrozas, la programación de las fiestas de Santo Domingo continuará durante toda la semana con propuestas para todas las edades. La noche del sábado siguió con baile en la plaza, un nuevo pingo especial, dos toros de fuego y la macrodiscomóvil ‘Las Vegas’ con la temática Ocean Paradise.

El domingo es el turno de la concentración de peñas y cuadrillas, los espectáculos familiares con Nando Caneca, la actuación del mago Carlos Sicilia junto a la cantante Alicia Lahuerta y la orquesta Phoenix, además del tradicional reparto de bocadillos de nocilla por parte de la peña LZC.

El lunes llegará uno de los días más multitudinarios con el vermú diferente de Sidra Fest, el espectáculo de Los Cantantes Oregoneses, la cena popular de carrilleras y una fiesta temática dedicada a los años 80 y 90. La programación continuará el martes con la procesión en honor a Santo Domingo, actividades infantiles, gymkana, chocolatada y la actuación de la orquesta Nueva Era.

El miércoles, última gran jornada festiva, incluirá vaquillas, fiesta acuática, festival de jota, homenaje a los mayores, fuegos artificiales y una mesa caliente con más de quince DJ sobre el escenario. Las fiestas concluirán con la velada musical de Santa Quiteria el jueves 6 de agosto y la quinta salida nocturna prevista para el sábado 8.

Instantes del desfile de carrozas de Samepr de Calanda / Jesús Burgos