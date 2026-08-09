Calaceite proclama a sus reinas y reyes de fiestas en una relampagueante noche

Entre el abanico y sujetar el paraguas había que decidirse o combinarse. El clima estuvo rebelde en la puesta de largo de uno de los actos más esperados de Calaceite a punto de iniciar las fiestas, como es la presentación de la juventud que va a representar al pueblo. La noche del sábado llovía y, aunque frenó para el gran acto al aire libre, en cuando terminó descargó con fuerza.

Con sus impecables trajes de baturras, las Reinas de 2025 y las de 2026 vivieron la noche con todo el esplendor que merece. También las Reinas y Reyes Infantiles, tanto los salientes como los entrantes, que desde el escenario no perdieron ojo de lo que pasaba.

Las Reinas y Reyes Infantiles expresaron sus deseos para estos días. / B. Severino

Todos hablaron. Los de 2025 tomaron el micrófono para despedirse y para aconsejar a quienes ceden el testigo que "disfruten de cada momento". Es, sin duda, único vivirlo de una posición de privilegio y de responsabilidad. Así asumen el cargo las jóvenes que ya son Reinas de las Fiestas de Calaceite 2026, con orgullo, con honor y sabiendo lo que supone. Se acordaron en sus discursos de los vecinos, del Ayuntamiento y la comisión, de las peñas, de los amigos, de sus familias y, especialmente, de la gente mayor de Calaceite. "Son ejemplo", dijeron.

Las Reinas de las Fiestas 2026 lanzaron sus deseos para sus vecinos. / B. Severino

A la juventud dedicó parte de sus palabras el alcalde, Juan Miguel Monclús, que depositó en chicos y chicas la confianza en que sabrán tirar del pueblo, de sus tradiciones y se ocuparán de que las costumbres no se pierdan. "En Calaceite las fiestas no solo se celebran sino que se viven", apuntó.

Esta afirmación también la corroboraron quienes van a representar a Calaceite con su reinado: María Esteban Clua, Carla Capella García y Aitana Ejarque Cerdá como Reinas Mayores; Pablo Morilla Monclús, Pol Martí Galano, Martín Ejarque Cerdá y Yoel Boada Torres, como acompañantes. Así como, Ylenia Gasulla Giné, Núria Gil Caldú, Nora Gil Ferrer, Marcos Monclús Ibáñez y Martín Agut Molinos, como Reinas y Reyes Infantiles 2026.

Las Reinas y acompañantes 2026, ya proclamadas en el escenario. / B. Severino

Los truenos se dejaron escuchar más de una y dos veces en la velada. El público sacaba los paraguas y a los minutos los tenía que volver a guardar. Fotógrafos y sonidistas buscaban el refugio de la carpa sobre el escenario, y el espectáculo continuó. Los pequeños lo disfrutaron, también sabiendo la responsabilidad que tienen. Sonrieron a las cámaras, saludaron, buscaron a sus familias entre la gente bajo los focos y lucieron con galantería sus trajes. Alguno se llevó más agua de la cuenta a casa, porque chacos y alpargatas no son buena combinación, pero todo en fiestas se lleva mucho mejor. Son gajes del oficio y del verano.

Actos sin parar con la vista puesta en el viernes 14

El fin de semana se ha abierto la veda con diferentes actos para todos, siguen el lunes, martes y también el miércoles con el eclipse como centro de todo. El jueves habrá vermú electrónico para empezar a entonar porque el viernes a las 12.00 llegará el gran momento con el chupinazo en el que el agua, entonces sí que será muy bien recibida, será la protagonista. Por la tarde seguirá otro plato fuerte con el desfile de carrozas.

Los jóvenes de 2025, en los últimos momentos de su reinado. / B. Severino

Seguirán las fiestas hasta el lunes 17 cuando terminará un programa cargado de jotas, de bailes, de toros de fuego, vaquillas y charlotadas y muchas sesiones de baile en honor a la Asunción de la Virgen y San Roque.