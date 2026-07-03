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03 JUL 2026|

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Calanda pondrá a disposición de vecinos y agricultores un producto para ayudar a frenar incendios antes de la llegada de los bomberos

VÍDEO. El Ayuntamiento presentó la iniciativa con una exhibición abierta en la Plaza de España en la que los vecinos pudieron comprobar el funcionamiento del producto desarrollado por una empresa oscense

La COMARCA03 07 2026

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El Ayuntamiento de Calanda pondrá a disposición de vecinos y agricultores un sistema de protección contra incendios con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta durante los primeros minutos de un fuego, antes de la llegada de los servicios de extinción. La iniciativa se presentó este viernes mediante una exhibición abierta al público en la Plaza de España, donde los vecinos pudieron conocer de primera mano el funcionamiento de esta tecnología desarrollada por la empresa oscense EcoFire.

El alcalde de Calanda, Alberto Herrero, explicó que el objetivo de la iniciativa es acercar herramientas de prevención a la población en una época especialmente delicada por el elevado riesgo de incendios. "La obligación de los alcaldes es dar a conocer a nuestros vecinos todas las posibles soluciones que se pueden producir ante los múltiples incendios que estamos viendo este verano", señaló. El primer edil recordó que, aunque el municipio no ha sufrido grandes incendios recientemente, "se pueden producir en cualquier momento" y defendió que el consistorio facilite soluciones que permitan actuar con rapidez.

En este sentido, anunció que el Ayuntamiento pondrá el producto a disposición de los vecinos del municipio, especialmente pensando en viviendas, masías y explotaciones agrícolas. "La intención es que, por lo menos hasta el momento en que llegan los bomberos, proceder a apagar el fuego y que no se extienda más allá", afirmó.

Momento de la presentación en la plaza de España de Calanda. / M.M.R.
Momento de la presentación en la plaza de España de Calanda. / M.M.R.

Durante la demostración intervino también el CEO de EcoFire, César Sallent, quien explicó las características del sistema y su aplicación en la lucha contra incendios forestales. "Podemos hacer líneas cortafuegos y también extinción directa. Lo más importante es que los bomberos no se tengan que acercar a las llamas", aseguró durante la presentación.

Según detalló Sallent, el producto está elaborado con componentes orgánicos y genera una barrera protectora que impide que el calor y el oxígeno alimenten la combustión. "Cuando llega el fuego allí, el fuego se para por completo", afirmó, al tiempo que destacó que la tecnología ya ha sido utilizada por los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca para crear líneas cortafuegos durante recientes incendios registrados en la provincia. También defendió la necesidad de incorporar este tipo de soluciones a los dispositivos de emergencia: "Teniendo un producto como este, lo que hay que hacer es aplicar la tecnología que tenemos en el siglo XXI".

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