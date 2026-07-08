El calor no da tregua: Caspe alcanza 43,3 ºC y el Bajo Aragón afronta otra jornada extrema

Caspe alcanzó durante la tarde los 43,3 ºC, una temperatura que solo fue superada en Aragón por Quinto y Fraga, que registraron unas décimas más. En el Bajo Aragón Histórico, Alcañiz e Híjar también superaron la barrera de los 40 grados, con 41,4 ºC y 41,8 ºC, respectivamente. En Calanda la máxima fue de 40,1 ºC y en Valderrobres de 40,5 ºC.

La ola de calor continúa este miércoles y, por el momento, no se espera una mejoría significativa de las temperaturas. La alerta naranja por altas temperaturas se mantiene en todo el Bajo Aragón Histórico. Las máximas volverán a situarse cerca de los 40 grados en Alcañiz, alcanzarán los 41 ºC en Híjar y podrían llegar a los 42 ºC en Caspe. Los termómetros subirán algo menos en otras localidades, como Valderrobres, con 39 ºC, o Andorra, donde se prevén 35 ºC.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la persistencia de una masa de aire muy cálida y seca mantendrá durante los próximos días temperaturas muy elevadas en el valle del Ebro y las depresiones del nordeste peninsular, donde se incluye Aragón. Esta situación supone un riesgo importante para la salud, especialmente durante las horas centrales del día, y afecta con mayor intensidad a las personas mayores, los menores, quienes padecen enfermedades crónicas y quienes realizan actividades al aire libre.

Alerta amarilla por tormentas

Para este miércoles también hay alerta amarilla por tormentas en el Bajo Aragón y el Maestrazgo, donde podrán registrarse chubascos y rachas de viento fuertes entre las 12.00 y las 21.00. El aviso se mantendrá también este jueves durante la tarde.

Alerta roja por riesgo de incendios

Las altas temperaturas, unidas a la posibilidad de tormentas y rachas de viento, incrementan el riesgo de incendios forestales. Por ello, la Dirección General de Interior y Emergencias recuerda la importancia de extremar las precauciones y evitar cualquier conducta que pueda provocar un incendio.

Cabe recordar que las tormentas eléctricas de verano suelen ser el origen de numerosos incendios forestales por el denominado rayo latente, una descarga eléctrica que impacta sobre un árbol durante una tormenta y que no provoca un fuego inmediato, sino que transmite calor hacia el interior de la madera y las raíces. La combustión avanza lentamente hasta manifestarse en forma de incendio horas o incluso días después.

Además, se mantiene la alerta roja por riesgo de incendios forestales en prácticamente toda Aragón, a excepción de algunas zonas del Pirineo, donde los avisos son de nivel naranja.

Durante la alerta roja queda prohibido encender fuego en espacios abiertos, en las áreas de descanso de la red de carreteras y en zonas recreativas y de acampada, incluidas las habilitadas para ello. Además, se limita el uso de maquinaria y equipos en montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros alrededor de estos cuando su funcionamiento pueda producir deflagraciones, chispas o descargas eléctricas. Tampoco se permite utilizar material pirotécnico ni arrojar o abandonar objetos en combustión.

Recomendaciones ante el calor extremo

Ante esta situación, el Gobierno de Aragón recomienda extremar las precauciones, evitar la exposición prolongada al sol, reducir la actividad física intensa al aire libre durante las horas de mayor calor y permanecer en lugares frescos o climatizados siempre que sea posible.

También aconseja beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed; utilizar ropa ligera, clara y transpirable; protegerse con gorra, gafas de sol y crema solar; realizar comidas ligeras; evitar el alcohol y las bebidas muy azucaradas; y no dejar a menores, personas mayores ni animales dentro de vehículos estacionados.

Protección Civil recuerda además la importancia de extremar la prudencia en el medio natural y evitar cualquier actividad que pueda originar un incendio. El Gobierno de Aragón insiste en prestar especial atención a las personas más vulnerables, como mayores, menores, personas con enfermedades crónicas o quienes trabajan o realizan actividades al aire libre. cualquier actividad que pueda originar un incendio. El Gobierno de Aragón insiste en prestar especial atención a las personas más vulnerables, como mayores, menores, personas con enfermedades crónicas o quienes trabajan o realizan actividades al aire libre.