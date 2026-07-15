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15 JUL 2026|

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El Campeonato de España de Superbike desembarca en Motorland con un apasionante fin de semana de carreras

El público tendrá acceso libre para disfrutar del paddock, el Chiringuito, ludoteca, restaurante e incluso de un Pit Lane Walk el domingo a las 12.10

Imagen de la categoría SuperSport Next Generation en Motorland Aragón. / ESBK
Imagen de la categoría SuperSport Next Generation en Motorland Aragón. / ESBK

La COMARCA15 07 2026

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Motorland Aragón vuelve a ser escenario del motociclismo este fin de semana. El Campeonato de España de Superbike disputará en suelo aragonés su cuarta cita de la temporada con multitud de categorías y un ambiente fantástico para los amantes del torneo. El domingo a las 12.10 los aficionados dispondrán de un Pit Lane Walk para poder pasear por la calle de boxes de MotorLand y conseguir los autógrafos de pilotos como el utrillense Raúl Navarrete.

El Campeonato de España de Superbike, conocido como ESBK, es uno de los certámenes nacionales más importantes y competitivos del mundo. Dispone de siete categorías principales en las que un total de 143 pilotos buscarán la gloria en Motorland Aragón. El circuito de velocidad abrirá sus puertas desde el viernes con acceso libre para que el público pueda visitar las instalaciones y disfrutar de los entrenamientos previos a que tanto el sábado como el domingo inicie la adrenalina con las carreras.

Además de la acción en pista, el complejo deportivo abrirá su Chiringuito del Paddock y su restaurante para que el público pueda relajarse tomando algo. También estarán disponibles la tienda de Motorland en el box 25 y la ludoteca tematizada para los más pequeños en la sala VIP 1. El público dispondrá de acceso libre por el Welcome Center y parking interior frente a un paddock transitable para los aficionados. Los aficionados dispondrán de un Pit Lane Walk gratuito el domingo a las 12.10 en el que podrán disfrutar de la calle de boxes de Motorland y conseguir los autógrafos de los pilotos que tomarán parte en la cuarta prueba del ESBK.

Entre esos pilotos, destaca el nombre de Raúl Navarrete, procedente de Utrillas, que correrá en su circuito de casa en la Yamaha R7 Cup tras recibir el apoyo de la afición en la pasada Warm Up Party. También tomarán parte en la prueba pilotos con pasado mundialista como Steven Odendaal, Ivo Lopes o Román Ramos. Una oportunidad perfecta para vivir en MotorLand Aragón el mejor motociclismo nacional.

Horarios del fin de semana de ESBK en MotorLand Aragón

La actividad del Campeonato de España de Superbike comenzará el viernes con los entrenamientos libres desde las 9.00 los cuales servirán para calentar motores de cara a un sábado que contará con los entrenamientos cronometrados desde las 9.00 y posteriormente con la primera carrera a partir de las 13.20. Ya el domingo, la acción iniciará con las segundas pruebas desde las 9:00 y el Pit Lane Walk a las 12.10.

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