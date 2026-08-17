Caspe termina este lunes sus fiestas patronales con gran emoción, pero sin el sonido y luz de los anunciados fuegos artificiales. El Ayuntamiento ha informado de su cancelación a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que ha explicado que la medida es preventiva ante el riesgo de incendios en Aragón.

"Nuestra comunidad continúa atravesando una situación de elevado peligro de incendios forestales, con diferentes zonas en alerta naranja y roja y varios incendios que durante los últimos días han requerido de una importante movilización de medios humanos y materiales. Por este motivo, (se ha seguido) un criterio de prevención responsabilidad institucional y solidaridad", apunta el texto.

Al estar en alerta Naranja, el Ayuntamiento sí que permite la tira de petardos en horario de 19.00 a 21.00 y en el espacio habilitado en el aparcamiento de la avenida Chiprana. Este anuncio ha llegado tras tres días en los que sí que han estado prohibidos por la elevación del nivel de alerta a rojo.