La cantera española deja su sello en el Karting de Motorland con la Copa de España de Minivelocidad

Motorland Aragón celebró este pasado fin de semana la quinta prueba de la Copa de España de Minivelocidad en el Karting Internacional del complejo bajoaragonés. Desde el sábado, el futuro del motociclismo nacional se puso a prueba en una de las pistas más exigentes del calendario dejando grandes carreras y una muestra del talento que se respira en la cantera.

Un total de cinco categorías tomaban parte en el fin de semana en Motorland: Minimoto 5.5, MotoMini Spain 160cc, MotoMini Spain 190cc, Copa Ohvale GP7 y MiniGP 110 4T. Tras las sesiones de clasificación del sábado, llegaba el domingo de carreras donde los ganadores finales lograron dobletes en casi todas las categorías.

Julen Hernández fue el vencedor de las dos pruebas realizadas en Minimoto 5.5, mientras que Alejandro Castilla lograría el hito en MotoMini Spain 160cc. José Luis Cagigas fue el gran destacado de MotoMini Spain 190cc al ganar en las dos pruebas realizadas al igual que Leo Blanco que lo hizo en la Copa Ohvale GP7. Para finalizar, la categoría de MiniGP 110 4T tuvo como vencedores a Darío Gadea en la Carrera 1 y a Óscar López en la Carrera 2.

Tras la cita de la Copa de España de Minivelocidad, el complejo bajoaragonés encara una nueva semana de carreras esta vez en el circuito de velocidad. Será el ESBK el encargado de ponerle adrenalina a la pista de Motorland con una prueba del mejor motociclismo nacional del 17 al 19 de julio. La entrada será de acceso libre permitiendo a los aficionados pasear por un paddock repleto de camiones y carpas de equipos con la disponibilidad de la ludoteca para los más pequeños, el restaurante y el Chiringuito del Paddo.

Imagen de las competiciones durante el fin de semana./ MOTORLAND