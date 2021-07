Carla Antonelli: «Tenemos que visibilizarnos en los pueblos porque de lo que no se habla no existe»

¿Qué supone que se celebren en el medio rural actos cómo el orgullo educo-rural en el que ha participado?

Es maravillosa esta iniciativa porque la visibilización tiene que llegar a todas partes. De lo que no se habla no existe. Lo que es «normal» entre comillas es todo aquello que se repite de forma cotidiana y no lo es lo que no se ve. Por tanto estas jornadas causan empatía por parte del resto de la ciudadanía. Toda la vida ha existido población LGTBI en los entornos rurales pero siempre ha habido un paraguas de sombra, de dejar esas cosas para la casa, cuando tenemos el mismo derecho que los demás a tener derechos, a ir de la mano de nuestra pareja, a visibilizarnos, a no interiorizar la discriminación, el ‘nada eres, a nada tienes derecho, nada vales’.

¿Cómo se llega a los que no han asistido a los actos de Alcañiz o Andorra?

Tan solo con que los medios de comunicación publiquéis que se han celebrado estas jornadas ya se llega a la población. También es relevante lo que significa para las personas que han acudido y que saben que en su propio pueblo se han organizado estas jornadas. Todo eso queda en la memoria colectiva y debe servir para sumar. Todo son granos de arena que van llenando el reloj del respeto porque de tolerancia ya vamos bien servidas, lo que pedimos es que se nos respete como respetamos a todas las personas. Una parte importante es la conciencia y la pedagogía porque en la pedagogía es donde empieza todo.

En pleno siglo XXI, ¿hay personas LGTBI+ que se ven obligadas a marcharse de su pueblo?

Desgraciadamente sí porque se hace imposible convivir aunque afortunadamente esta situación va desapareciendo. Luego hay singularidades que hacen que unos pueblos sean gay friendly y otros sean resistentes y se convierten en lo de Lorca, pueblo pequeño infierno grande. He conocido municipios en los que existe una importante población LGTBI. En Hoyos, Cáceres, donde pusieron mi nombre a un pequeño parque, toda la población LGTBI que se había marchado después regresó. El alcalde, Óscar Antúnez, es gay, y Hoyos se había convertido en un espacio de convivencia. Esa sociedad del arcoíris de la que hablaba Pedro Zerolo es posible.

¿Falta educación en la escuela?

En la escuela hay que enseñar en valores. El valor es el respeto a las diferencias pero sin diferencias de derechos que diría Ángel Gabilondo, es educación cívica. Siempre que se ha querido incluir, lo vemos desde la Educación para la Ciudadanía de Zapatero, aparecen grupos que lo quieren eliminar argumentando cosas que da pudor verbalizar como que se quiere adoctrinar a los niños. Adoctrinamiento es el sufrimos desde hace 2000 años. No entiendo que haya personas que estén en contra de que los niños crezcan respetándose. Dicen que los quieren homosexualizar o transexualizar cuando la mayoría de nuestros padres son heteros. Las personas somos, no es un deseo, es una cuestión de esencia y de ser.

Internet y las redes sociales sirven para visibilizar pero al mismo tiempo son un arma de doble filo porque también causa heridas con indultos, comentarios y críticas, ¿cómo lo viven?

El mundo virtual es una herramienta muy poderosa que ha ayudado mucho. La información, el conocimiento, el acercar personas, el saber que no estás solo en el mundo,… yo creé el diario digital transexual en 1999-2000 y fue el periódico más leído en habla hispana con más de un millón de visitas al año. Significó mucho no solo en España sino también para personas de Latinoamérica, donde son perseguidos y el único resguardo que tenían era leer en su ordenador que no estaban solas. Es cierto que internet se ha convertido en una red de insultos en espacios como Twiter pero tiene su yin y su yan y el acceso a la información es importantísimo. Hay que separar todo ese odio que afortunadamente no se transmite de forma literal a la calle. No obstante, en los últimos dos años sí que se está produciendo una crispación que no existía antes con este acoso a las personas trans. Se han multiplicado exponencialmente las atenciones de trabajadores sociales a niños trans.

¿Se debe a que se denuncia más o a que existe más acoso?

Sí que se denuncia más porque antes quedaban en saco roto, te decían que no iban a llegar a ningún lado. Ahora incluso con una reforma del Código Penal consideran libertad de expresión lo que está tipificado como un delito de odio. El juez no se sujeta a la Ley sino que interpreta. Si no es incitar al odio decir ‘maricones os voy a matar’ cuéntame lo que es. Ha aumentado la crispación de una forma general, no solo con este colectivo. Estamos en un momento que es el caldo de cultivo perfecto en el que históricamente surgieron los grandes fascistas, toda esa gente que dijo a la población lo que quería escuchar porque había necesidad y falta de trabajo. En el descontento social siempre se han buscado chivos expiatorios y siempre han sido los mismos grupos: los inmigrantes que vienen a robar el trabajo, los nacionalismos exacerbados y la población LGTBI, los gitanos, los judíos… tenemos la necesidad de culpabilizar a alguien de nuestros males. Si todo fuera como antes del estallido de la burbuja económica, ¿crees que realmente aquí tendría espacio la ultraderecha? Jamás, pero es el producto de una situación social.

¿Qué peligros tiene que los discursos de la ultraderecha tengan el altavoz de las instituciones y no se queden solo en sus grupos?

Es un mensaje terrible y al pronunciarse desde las instituciones siempre va a tener un mayor calado social. En Francia los partidos hacen bloque común para que no avance la ultraderecha y aquí la derecha de toda la vida enseguida que vio la oportunidad se puso a competir por su espacio. Pensaron que iban a lograr sus votos cuando no hay nada peor en esta vida que copiar al original porque le estás dando más fama. El que inicia es el que saca más rédito. Al final ha sido la muerte política de Ciudadanos pasando de socialdemócrata a socioliberal, liberal y a la Falange auténtica prácticamente. En esta guerra también está el PP, que poco tiene que ver con los liberales del resto de Europa. Ahora hemos visto a su líder, Pablo Casado, que quiere ser presidente del país, sonriendo y asistiendo con la cabeza mientras un descerebrado franquista decía que no hubo un golpe de estado y que la culpa la tuvo la república. Esto es producto de la ambición por el poder y de ello ha tenido mucha culpa el PP dando cobijo y blanqueando a la extrema derecha.

¿Qué papel deben tener los medios de comunicación?

Deben intentar ser asépticos e informar, no desinformar. Desgraciadamente estamos viendo que hay medios que son de un lado o de otro cuando el periodismo no ponerse de parte de nadie.

¿Qué ha supuesto que el Gobierno aprobara hace un mes la 'ley trans' tras una dura disputa en el seno de la coalición? La principal fricción fue la libre autodeterminación de género (cualquier persona puede cambiar su nombre y sexo en el registro solo con una declaración expresa), que usted siempre defendió pese al posicionamiento de su partido, el PSOE.