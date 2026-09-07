Carlos Pitarque sube al segundo cajón en la Trail 2 Heaven de Benasque

El alcañizano Carlos Pitarque ha comenzado septiembre con un nuevo podio en su trayectoria deportiva. El atleta del Matarraña Team terminó segundo en la 17K de la Trail 2 Heaven, una de las pruebas de referencia del calendario de trail pirenaico, celebrada este fin de semana en el valle de Benasque. Pitarque cruzó la línea de meta con un registro de 1 hora, 11 minutos y 59 segundos, a menos de un minuto del vencedor, Alexander González, que se impuso con una marca de 1:10:59.

La prueba reunió a cerca de un millar de corredores de 30 nacionalidades y volvió a mantener una de sus principales señas de identidad: ser una carrera transfronteriza entre España y Francia. En la distancia de 17 kilómetros, el recorrido partió de Los Llanos del Hospital, a los pies del Aneto, y concluyó en Benasque, con un trazado de 400 metros de desnivel positivo y alrededor de 1.000 metros negativos

Una carrera disputada hasta el tramo final

Pitarque protagonizó una carrera muy competitiva desde los primeros kilómetros. El alcañizano se mantuvo durante buena parte del recorrido junto al que terminaría siendo vencedor, llegando a superar conjuntamente los primeros sectores de la prueba. “He ido toda la carrera de segundo, pero iba junto al primero, íbamos pegados”, explica el atleta, que consiguió mantenerse a la estela de González hasta aproximadamente el kilómetro siete, donde comenzaba una de las zonas más técnicas del recorrido.

Ese primer tramo fue especialmente exigente, con una subida inicial y posteriormente una bajada hacia el Hotel Turpi marcada por la presencia de piedra suelta, raíces y escalones de madera. Una vez superada esta parte, el recorrido se transformó en una combinación de pista y senda mucho más rápida.

Pitarque durante la Trail 2 Heaven de Benasque / Cedida

Fue precisamente ahí donde el vencedor consiguió abrir una pequeña brecha. “A partir de ahí, al coger la pista, ya se ha despegado y ya se me ha ido”, relata Pitarque. No obstante, el alcañizano mantuvo el segundo puesto hasta la llegada a Benasque.

Un test de cara al cross y el asfalto

Más allá del resultado, Pitarque afrontó la Trail 2 Heaven como una prueba de preparación para sus próximos objetivos. El corredor se encuentra centrado actualmente en la preparación de competiciones de cross y asfalto, por lo que buscaba una carrera que le permitiera trabajar ritmos elevados en un entorno diferente. “Era una carrera para testear ritmos altos de cara a próximas competiciones”, explica.

En este sentido, el segundo puesto y el registro de 1:11:59 suponen una buena referencia dentro de su preparación. El alcañizano destaca además las buenas sensaciones que tuvo durante toda la prueba, pese a las características del recorrido. “Las sensaciones, muy buenas. Es una carrera muy rápida”, señala.

Pitarque acabó segundo con una ventaja considerable sobre el tercer clasificado, Hassan Chahboune, que completó la 17K en 1:16:55. De esta forma, el atleta del Matarraña Team se hizo con una nueva plaza de honor en una prueba que volvió a reunir a corredores de distintos puntos de España y del extranjero. La Trail 2 Heaven completó su decimotercera edición con cuatro distancias —50K, 35K, 26K y 17K— y cerca de 4.000 personas movilizadas entre participantes, acompañantes, organización y voluntarios. Una cita que volvió a convertir el valle de Benasque en uno de los grandes escenarios del trail pirenaico.