Actualizado 19:53

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

10 JUL 2026|

Actualizado 19:53

Carmen Conesa, Premio Trovador de Alcañiz: «El teatro al aire libre es una experiencia única que hay que potenciar»

La actriz, que conoce los veranos de Beceite, es parte del elenco de 'Misery', la obra que se representará este sábado a las 23.00 en el afiteatro Pui Pinos. El galardón se entregará al finalizar

La actriz Carmen Conesa en una de sus obras / Cedida
La actriz Carmen Conesa en una de sus obras / Cedida

Gema RomeroAlba Ferrández10 07 2026

Comentar

Alcañiz

Cultura y OcioGente y FamiliaSociedad

La XXXI Edición del Festival Castillo de Alcañiz - Platea de Verano vivirá este sábado uno de sus momentos más emotivos. La actriz Carmen Conesa recibirá el Premio Trovador, un galardón honorífico que reconoce sus más de cuatro décadas de dedicación al cine, el teatro y la televisión.

En una entrevista concedida a Radio La Comarca, Conesa se muestra muy agradecida e ilusionada. "Es un auténtico honor. Quiere decir que, tras todos estos años en la lucha y en los escenarios, la gente te coge cariño", valora. Con más de 40 años de trayectoria, la intérprete asegura que tendría vivencias "para llenar un libro entero", pero ella prefiere vivir el presente y no anclarse en los recuerdos.

Conocedora del territorio

Aunque nació en Barcelona, la actriz mantiene un vínculo con la provincia de Teruel, donde pasó los veranos durante 11 años, concretamente en la zona de Beceite. "A Teruel le llaman la gran olvidada, pero no lo es en absoluto. Es una región extraordinaria, con una naturaleza, una biología y unos habitantes maravillosos que aman su tierra y el teatro", destaca.

Volver a los orígenes

La entrega del premio tendrá como escenario el anfiteatro de Pui Pinos, un espacio al aire libre que fascina a la actriz. "Actuar allí es una experiencia única; la cúpula es todo el cielo y las estrellas". Según Conesa, este formato de teatro al aire libre permite regresar a la raíz misma de las artes escénicas, simulando a los grandes anfiteatros griegos y romanos. "Los festivales de verano al aire libre son una propuesta que hay que mantener y potenciar", subraya.

El plato fuerte de la programación llegará de la mano de ‘Misery’, la adaptación teatral de la célebre novela de Stephen King. Dirigida por Juan José Afonso y producida por Saga Producciones, la obra está protagonizada por Conesa junto a Marcial Álvarez y Alberto Vázquez. Este thriller psicológico, lleno de suspense y tensión, promete mantener al público en vilo durante su hora y media de duración.

Filosofía y vocación

Para finalizar, Carmen Conesa lanza un mensaje inspirador a las nuevas generaciones que desean seguir sus pasos en el mundo de la interpretación: "Les diría que tengan una filosofía de fondo que tenga que ver con hacer feliz a las personas, y que no se centren únicamente en ser populares". Un propósito altruista que, tal y como recuerda, debe ir siempre acompañado de una preparación implacable, fuerza de voluntad y rigor.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Cachorros con heridas devoradas por gusanos en la Protectora de Animales: «Sentimos rabia e impotencia»

El centro, asfixiado con más de cien perros y gatos, reivindica más ayudas para hacer frente al abandono animal

Comentar

Cachorros con heridas devoradas por gusanos en la Protectora de Animales: «Sentimos rabia e impotencia»

Alcañiz recomienda no bañarse en La Estanca por la presencia de una bacteria

Según la última analítica el agua presenta contaminación microbiológica al incumplir el parámetro de Escherichia Coli, comúnmente conocida como E-coli. El baño es "no recomendado" hasta nuevo aviso

Comentar

Alcañiz recomienda no bañarse en La Estanca por la presencia de una bacteria

Motorland pone rostro al Gran Premio de Aragón con Marc y Álex Márquez y Bagnaia: “It’s not a sport. It’s a condition”

La gran cita tendrá lugar en el circuito aragonés del 28 al 30 de agosto con Marc Márquez, Álex Márquez y Francesco Bagnaia como protagonistas del cartel oficial del evento

Comentar

Motorland pone rostro al Gran Premio de Aragón con Marc y Álex Márquez y Bagnaia: “It’s not a sport. It’s a condition”

Fidel Ferrando expone en La Fresneda sus cerámicas de pequeño formato

Galería 22 alberga hasta el 25 de julio casi 60 piezas del alcañizano, todas ellas creadas con elevado desarrollo técnico. La sala abre los fines de semana

Comentar

Fidel Ferrando expone en La Fresneda sus cerámicas de pequeño formato

La peña 'El Remojón' debuta en las Fiestas de la Vaquilla

El Ayuntamiento de Teruel prevé un aumento de visitantes este fin de semana, y por ello ampliará un día la zona de acampada para todos aquellos que quieran alargar su...

Comentar

La peña 'El Remojón' debuta en las Fiestas de la Vaquilla

El compromiso

RESEÑA. Esta narración «emocionante y desgarradora sobre personas corrientes obligadas a tomar decisiones imposibles en tiempos de guerra», nos implica y nos pone en el apuro de pensar en qué...

Comentar

El compromiso
Periódico del Bajo Aragón Histórico