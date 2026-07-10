Carmen Conesa, Premio Trovador de Alcañiz: «El teatro al aire libre es una experiencia única que hay que potenciar»

La XXXI Edición del Festival Castillo de Alcañiz - Platea de Verano vivirá este sábado uno de sus momentos más emotivos. La actriz Carmen Conesa recibirá el Premio Trovador, un galardón honorífico que reconoce sus más de cuatro décadas de dedicación al cine, el teatro y la televisión.

En una entrevista concedida a Radio La Comarca, Conesa se muestra muy agradecida e ilusionada. "Es un auténtico honor. Quiere decir que, tras todos estos años en la lucha y en los escenarios, la gente te coge cariño", valora. Con más de 40 años de trayectoria, la intérprete asegura que tendría vivencias "para llenar un libro entero", pero ella prefiere vivir el presente y no anclarse en los recuerdos.

Conocedora del territorio

Aunque nació en Barcelona, la actriz mantiene un vínculo con la provincia de Teruel, donde pasó los veranos durante 11 años, concretamente en la zona de Beceite. "A Teruel le llaman la gran olvidada, pero no lo es en absoluto. Es una región extraordinaria, con una naturaleza, una biología y unos habitantes maravillosos que aman su tierra y el teatro", destaca.

Volver a los orígenes

La entrega del premio tendrá como escenario el anfiteatro de Pui Pinos, un espacio al aire libre que fascina a la actriz. "Actuar allí es una experiencia única; la cúpula es todo el cielo y las estrellas". Según Conesa, este formato de teatro al aire libre permite regresar a la raíz misma de las artes escénicas, simulando a los grandes anfiteatros griegos y romanos. "Los festivales de verano al aire libre son una propuesta que hay que mantener y potenciar", subraya.

El plato fuerte de la programación llegará de la mano de ‘Misery’, la adaptación teatral de la célebre novela de Stephen King. Dirigida por Juan José Afonso y producida por Saga Producciones, la obra está protagonizada por Conesa junto a Marcial Álvarez y Alberto Vázquez. Este thriller psicológico, lleno de suspense y tensión, promete mantener al público en vilo durante su hora y media de duración.

Filosofía y vocación

Para finalizar, Carmen Conesa lanza un mensaje inspirador a las nuevas generaciones que desean seguir sus pasos en el mundo de la interpretación: "Les diría que tengan una filosofía de fondo que tenga que ver con hacer feliz a las personas, y que no se centren únicamente en ser populares". Un propósito altruista que, tal y como recuerda, debe ir siempre acompañado de una preparación implacable, fuerza de voluntad y rigor.