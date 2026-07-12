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12 JUL 2026|

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Carmen Conesa recibe el Premio Trovador de Alcañiz: «Recoger este galardón en la ciudad de la Concordia es algo que os agradezco con todo mi corazón»

El patio de butacas aplaudió a la actriz en un momento especial tras interpretar 'Misery' en el anfiteatro Pui Pinos dentro del Festival del Castillo. Con la concesión de la preciada escultura del trovador, el Ayuntamiento reconoce su trayectoria y aportación a la cultura

La actriz Carmen Conesa recibe el Premio Trovador del Festival del Castillo de Alcañiz de manos del concejal de Cultura, Javier Climent. Recibió el aplauso del público tras representar 'Misery'. / B. Severino
La actriz Carmen Conesa recibe el Premio Trovador del Festival del Castillo de Alcañiz de manos del concejal de Cultura, Javier Climent. Recibió el aplauso del público tras representar 'Misery'. / B. Severino

Beatriz Severino12 07 2026

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Alcañiz

ActualidadCultura y Ocio

Carmen Conesa robó los corazones del público que subió a Pui Pinos para terminar por todo lo alto una jornada más entre termómetros disparados. Este sábado el colofón llegó entre las 23.00 y la 1.00, en una transición al domingo con teatro de la mano de Saga Producciones, que representó 'Misery' en el anfieatro.

Tras la ovación final, y los saludos, Conesa volvió a salir llamada por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcañiz, Javier Climent, que reclamó su presencia para entregarle el Premio Trovador de la presente edición. "Es un pedazo de nuestra historia", adelantó y explicó que la escultura está hecha en alabastro por el alcañizano José Miguel Abril, y reproduce a uno de los trovadores que aparecen en las pinturas del castillo.

Conesa salió con su mejor sonrisa y los brazos abiertos. "Ahora ya no os doy tanto miedo, ¿verdad?", dijo al público más salir a recoger el premio y el público asintió con una carcajada. Y es que hasta apenas cinco minutos antes había tenido al patio de butacas en tensión con su interpretación.

"Estoy feliz de haber podido pasar esta noche con vosotros haciendo lo que más me gusta y, además, hacerlo al aire libre en este lugar tan maravilloso como es este castillo de Alcañiz", apuntó. Recordó que Alcañiz representa mucho para ella, porque ya conocía tanto la localidad como buena parte del entorno desde Caspe hasta el Matarra, porque durante 11 años veraneó en tierras bajoaragonesas. "Por todo esto, es un honor que vosotros, mis amigos, la gente que amo, me regale este bonito premio que es honorífico y eso ya empieza a dar un poco de respeto", añadió bromeando por aquello de la edad. "Entro en una etapa maravillosa, pero prefiero decir que soy grande como dicen los argentinos y los catalanes, y no mayor o vieja", reflexionó.

No pasó por alto la historia de Alcañiz como ciudad de la Concordia. "Es una gran metáfora para el teatro porque entre bambalinas se necesita de mucha concordia, de mucho amor y respeto para que toda la compañía podamos sacar adelante el trabajo para entregároslo con todo nuestro amor a vosotros", consideró. "Asi que, recibir este galardón aquí, en la ciudad de la Concordia, es algo que os agradezco con todo mi corazón", se despidió.

El Festival del Castillo continúa y el jueves llega con propuestas para los más jóvenes.

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