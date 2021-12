Carmen Hurtado: una historia real de emprendimiento de éxito y maternidad

Hasta el día de antes del parto estuve trabajando, así que empecé a pensar en cómo me iba a organizar cuando ya tenía a mi hijo Óscar entre mis brazos. Estuve un mes con él y después me reincorporé. Buscamos a alguien que pudiera cuidarlo, porque no teníamos familia aquí, y pudimos abordar la situación gracias a la guardería municipal de Andorra y a nuestra maravillosa primera niñera, Nines, la que fue su segunda mami por muchos momentos…