Carmen Mellado Valero: «Estoy muy orgullosa del legado de mi madre. Abrió camino con el apoyo de toda la familia»

¿Cómo era Carmen Valero?

Cabezota y capaz de conseguir todo lo que se proponía. Era muy constante y se esforzaba mucho pero lo que verdaderamente le caracterizaba es que disfrutaba con lo que hacía. Cuando ya era más mayor yo le decía de bajar el ritmo y ella me decía que corriendo se sentía libre. Fue una de sus últimas frases que más me marcó. No podía pararla y que le iba a decir yo… No iba a ser yo quien le cortase las alas después de todo lo que ha conseguido. Ella nunca dejó el deporte porque le hacía sentirse bien.