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19 JUN 2026|

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Caspe aumentará los turnos y la nocturnidad policial para mejorar la seguridad durante la campaña agrícola

Los delitos que generan mayor sensación de inseguridad descienden más de un 20% según ha defendido la subdelegada del Gobierno este viernes. Desde abril ya hay refuerzo de Guardia Civil

La subdelegada del gobierno de España en Zaragoza, Noelia Herrero, preside la junta local de seguridad junto a Ana María Jarque, alcaldesa de Caspe / Jesús Burgos
La subdelegada del gobierno de España en Zaragoza, Noelia Herrero, preside la junta local de seguridad junto a Ana Jarque, alcaldesa de Caspe / Jesús Burgos

Jesús Burgos19 06 2026

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Caspe

ActualidadPolítica

La seguridad ciudadana ha centrado este miércoles la Junta Local de Seguridad celebrada en Caspe, presidida por la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, y en la que han participado representantes municipales, Guardia Civil y Policía Local. El encuentro ha servido para analizar las incidencias actuales del municipio y reforzar la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad ante el incremento de población temporal vinculado a la campaña agrícola.

La alcaldesa de Caspe, Ana Jarque, ha explicado que durante la reunión se ha abordado “la situación real” del municipio y se ha acordado continuar e intensificar el trabajo conjunto que ya vienen desarrollando Guardia Civil y Policía Local. Además, ha anundiado que el Ayuntamiento reforzará los servicios de la Policía Local mediante el incremento de turnos y la activación de la nocturnidad para mejorar la cobertura y la atención a la ciudadanía.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno, Noelia Herrero, reiteró el compromiso de la Administración estatal con la seguridad en el municipio. “Vamos a aunar, si cabe, aún más esa coordinación institucional entre Guardia Civil y Policía Local para garantizar la seguridad ciudadana en Caspe”, señaló. Aunque evitó concretar los detalles del dispositivo por motivos operativos, aseguró que se mantendrán los refuerzos y que el objetivo es garantizar la cobertura de seguridad durante las 24 horas del día.

Según explicó Herrero, desde la delegación del Gobierno han analizado los datos de criminalidad registrados entre enero y mayo de este año, comparándolo con los mismos meses del 2025. Aunque se ha detectado un aumento global de los delitos, este se debe principalmente a las estafas relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación. En cambio, los delitos que generan una mayor percepción de inseguridad entre la población han experimentado un descenso significativo.

“Los robos con violencia, los hurtos y los robos en vivienda han disminuido más de un 20% respecto al mismo periodo del año anterior”, destacó la subdelegada, quien recordó que Caspe ya contaba con refuerzos de Guardia Civil desde abril con motivo de la llegada de trabajadores temporeros para la campaña agrícola.

La reunión se produce en un contexto marcado por la preocupación vecinal tras los últimos sucesos ocurridos en la localidad. En este sentido, Herrero defendió que las administraciones deben trabajar para recuperar la sensación de seguridad entre la ciudadanía, aunque recordó que “la delincuencia cero no existe” y que la prevención requiere de una respuesta coordinada entre instituciones y fuerzas de seguridad.

Desde el Ayuntamiento valoran positivamente la conclusiones extraídas de la reunión y confían en que el refuerzo de medios y la estrecha colaboración entre cuerpos policiales contribuyan a mantener la tranquilidad y el bienestar de los vecinos de Caspe durante los próximos meses.

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