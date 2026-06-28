Caspe despide entre risas y versos un Compromiso con más de 100 actos y lleno hostelero

El humor, la rima y el ingenio han puesto el broche final a la Conmemoración del Compromiso de Caspe, este domingo, con las cuatro farsas que, este año, han sido completamente renovadas. Su estreno fue el pasado sábado, pero este domingo, caspolinos y visitantes han disfrutado de la denominada 'ronda', que ha estado acompañada por la música del grupo 'La Ringlera'.

El inicio del recorrido ha sido en la plaza Soberanía Nacional y con los actores y el público bajo los porches y al resguardo de la repentina tormenta que ha descargado en la localidad. Diez minutos después y como si supiera que a las 19.00 debía comenzar la obra, la lluvia ha cesado y ha aguantado hasta el cierre de la última farsa, a las 20.30.

La risa ha resonado en las cuatro plazas que han albergado las nuevas historias de las farsas. En orden, en la plaza Soberanía dos religiosos eran denunciados por una pastora por lujuria en el campo; en la plaza Heredia una clase de latín poco convencional explotaba todos los usos y significados del vocablo 'cojones'; por su parte en la plaza San Indalecio, el puesto de hortalizas más importante de la villa medieval se hacía eco de la infidelidad de un jornalero a su mujer con su amante; y, por último, la plaza San Roque aguardaba con una madre en sus últimos momentos de vida y varias hijas bien interesadas en conseguir parte de la herencia que esperaban.

Grandes aplausos en los estrenos

Los estrenos han sido muy aplaudidos por un numeroso público que ha llenado cada espacio y que ha sido también cómplice incluso de las equivocaciones de los actores que, más que restar, han sumado humor a las escenas. "La gente se ríe y se vuelve al guion. Ni siquiera los actores se ponen nerviosos, así que muy bien", ha señalado Darío Español, coordinador de actos, quien ha destacado también un balance muy positivo de la obra central, celebrada el sábado. "Había muchos actores nuevos y salió todo rodado desde el principio".

Las buenas sensaciones también las ha trasladado el director artístico, Pedro Palacios: "Estamos muy orgullosos porque todos los actores han respondido y están muy emocionados. Además hemos tenido muchísimo público en las farsas y se ha notado que han disfrutado con ellas".

Escenas de las distintas farsas representadas./ S.F.

Más de un 95 % de ocupación

La afluencia de visitantes ha sido valorada positivamente por el Ayuntamiento que, aunque todavía no ha trasladado cifras concretas, sí que ha remarcado que se ha superado el 95 % de la ocupación hostelera. La alcaldesa Ana Jarque, ha señalado que se "ha colgado el cartel de completo" en los distintos establecimientos y que se ha mantenido un "gran ambiente en las calles durante todo el fin de semana". Entre los visitantes, han destacado los llegados desde Pamplona, Madrid, Barcelona y Valencia. Pese a la alerta de incendios Rojo Plus, que obligó a cancelar los espectáculos de pirotecnia y prescindir del fuego en otras actividades; el balance general es "muy bueno", ha subrayado Jarque.

Entre las novedades que más han triunfado en esta 29ª edición se encuentra el 'Corral de la villa', en el que durante el sábado se pudieron tocar y ver animales como una gran tortuga, serpientes, lagartos, cabras o gallinas. Los más pequeños, sobre todo, son quienes disfrutaron de este espacio al máximo, en el que los adultos también se sorprendieron.

Corral de los animales y grupos de amigos y familias en la Conmemoración./ S.F.

Rifa y subasta a favor de Afedacc y Asadicc

Otra de las citas que muchos marcaron en su calendario medieval fue la rifa y subasta benéfica a favor de Asadicc y Afedacc, que organizó La Cueva de los Chamanes. La actividad se retrasó más de una hora para vender las máximas tiras de la rifa posibles, de las que salieron cuatro ganadores que se llevaron lotes variados de productos de distintas empresas locales que colaboraron. Más dinámica y curiosa fue la subasta en la que se vendieron otros tres lotes más con pujas reñidas y muy divertidas para conseguir recaudar el mayor importe posible para ambas asociaciones. "¡Venga que oigo cinco euros más, que es por una buena causa!', se oía repetir al director de la subasta en varias ocasiones.

Las actividades medievales han rotado por las distintas tascas - Mesón del Fraile, Refugio Amarus, Mercado del Plano, Taberna del Carmen y Casa Bosque- con talleres de letras florales, de cincelado y forjado de joyas, feria medieval con juegos infantiles y photocall interactivo o cabezudos, entre otros. Entre ellas, las calles han estado ambientadas con distintos pasacalles a cargo de La Fragua del Vulcano, que ha llenado de fantasía sus pases; y que protagonizó el espectáculo de acrobacias y circo tras el acto central. El municipio además ha disfrutado de grupos como 'La Ringlera', 'Los Heráldicos del Bajo Aragón' y 'Los Almogávares y Dorondaina' que han puesto las notas medievales.

Asimismo, Bengala Teatro Circo ha animado el mercado medieval y la muestra de artesanía y oficios en vivo del Plano con malabares y juegos infantiles; y los grupos recreacionistas han preparado un campamento recreacionista muy completo. También se ha celebrado el tradicional concurso de comida judeo-sefardí y la Cañada Real con más de 1.700 ovejas y cabras, el doble de animales que el año pasado.

El fin de semana ha contado con más de 100 actos y mucho ambiente en las tascas, mercados y campamento recreacionista./ S.F.

Visitas guiadas al completo

Por otro lado, las visitas guiadas de la Oficina de Turismo también han sido un "éxito", llenando sobre todo los pases de la propuesta teatralizada Castillo del Compromiso, a cargo de Los Navegantes. La ha complementado la visita ' Santa María La Mayor, testigo de la historia del Compromiso.

La Conmemoración ha guardado también un espacio para reconocer la labor de las asociaciones y grupos de voluntarios que colaboran en esta fiesta histórica. Para ello, el Ayuntamiento les hizo entrega el sábado de una réplica de la Placa al Mérito Turístico del Gobierno de Aragón. Los representantes las fueron recogiendo de uno en uno, siendo el momento más emotivo la entrega de este reconocimiento a la familia de Emilio José Maza, uno de los primeros directores de la obra central, tras su fallecimiento.

El conjunto de todo el programa ha ofrecido un fin de semana con actividades para todos los públicos y noches llenas de fiesta y ambiente. La mirada ya está puesta en la siguiente edición y la consecución de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. "Vamos a hacer más grande lo que gusta, que es la obra central, y todas las actividades que han sido un exitazo", ha concluido la alcaldesa.