Caspe presenta el documental ‘Sira, Joaquín y Fernando. Tres caspolinos frente a la covid-19’ ante un Teatro Goya abarrotado

La ciudad de Caspe disfrutó este sábado del estreno del documental ‘Sira, Joaquín y Fernando. Tres caspolinos frente a la covid-19’. Tras la proyección del mismo, el acto fue completado con una conversación en forma de coloquio entre Sira Repollés, consejera de Sanidad en el Gobierno de Aragón, Joaquín Costán, director médico del Hospital Clínico de Zaragoza, y Jesús Cirac, el guionista del audiovisual. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias a nivel nacional (el tercero de los protagonistas) no pudo acudir a la presentación. Eso sí, el publico caspolino cumplió con las expectativas y abarrotó el Teatro Cine Goya de la localidad durante el estreno.

Este documental, de una duración cercana a los 45’, y formado únicamente por los diferentes planos de las 3 entrevistas (no cuenta con planos de recurso), trasladó a los presentes la cara más personal y emotiva de Repollés, Costán y Simón. Desde el inicio, los tres se sinceran sin tapujos y dialogan distendidamente sobre los diversos asuntos que se les va proponiendo. Algunos fueron su vinculación con la Ciudad del Compromiso (Sira y Joaquín son de Caspe y Fernando veranea desde allí que tiene “3 o 4 años”); así como de la buena relación que tienen entre los tres desde hace décadas o de sus primeros años como estudiantes de medicina. El detalle llega a tal punto que durante la película llegaron a admitir que en la facultad Sira “hacía pirolas” con Fernando Simón o que este último conoció a su mujer en las fiestas de Caspe. “Yo recuerdo las fiestas de agosto con muchísimo cariño justamente por eso. Allí me he emborrachado y me lo he pasado muy bien, son la leche”, relata Fernando Simón.

Más allá, conforme el audiovisual avanza, se empieza a tratar el inicio profesional de cada uno de los protagonistas hasta llegar a la actualidad, momento en el que todos ellos se han encontrado con puestos importantes dentro de la gestión de la crisis de la pandemia del coronavirus. En este tramo, Simón explica que durante estos últimos dos años ha llegado a trabajar de “7.00 a 0.00, o más”, algo que considera “tremendamente duro y agotador” pero que al mismo tiempo sentía que era algo que tenía que hacer. A su vez, Costán cuenta que, la covid ha sido un periodo de aprendizaje, de trabajo en equipo y en el que su experiencia como neumólogo “le ha beneficiado». También Repollés destaca como un viernes 8 de mayo salía de una guardia y el siguiente martes ya era consejera de Sanidad tras la llamada de Lambán. “Hay trenes que solo pasan una vez en la vida y hay que cogerlos. Han sido dos años muy difíciles y emocionales pero mi responsabilidad social me decía que tenía que hacerlo”, detalla la caspolina.

Coloquio tras la proyección

Al término del documental, Sira Repollés y Joaquín Costán acompañaron a Jesús Cirac en una mesa coloquio en la que se trataron algunos otros temas de interés. Explicaron la dificultad de la toma de decisiones para incluir medidas restrictivas, la importancia de la vacunación o la gran cantidad de personas que han trabajado en la sombra para poder sacar adelante la situación. “Las decisiones nunca se han tomado a la ligera. Son meditadas y difíciles pero sólidas. Comprendo las críticas pero todo tenía un porque. Hemos llorado lo que no está escrito pero hay gente muy buena y profesional que nos ha permitido salir hacia adelante”, expresó la consejera. “Todo era una situación nueva para la que no estábamos preparados. Nos quedamos sin respiradores. Nos adaptamos rápido pero ha sido muy difícil”, añade Costán.

Además del director médico del clínico y de la consejera de Sanidad, el acto contó con la presencia de la mayoría de los representantes de la corporación municipal y de la Asociación Bajoaragonesa deAgitación y Propaganda (productores y colaboradores del documental), así como de los principales artífices del mismo (Jesús Cirác, guionista, o Miguel Lorén, realizador).