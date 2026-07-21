Nil Moliner y un tributo a Mecano, entre los conciertos más destacados de las Fiestas de San Roque de Caspe

Caspe ya calienta motores para sus fiestas patronales. El Ayuntamiento ha presentado este martes el cartel oficial de San Roque 2026, una cita para la que se contará con cantants como Nil Moliner o un tributo a Mecano entre las propuestas más destacables. El acto, celebrado en el Salón de la Oficina de Turismo, ha estado encabezado por la alcaldesa, Ana Jarque, junto al concejal de Festejos y Juventud, David García.

Decenas de vecinos, entre ellos las Chipranescas de Honor 2025, asistieron a la puesta de largo de un programa que se desarrollará entre el 13 y el 17 de agosto y que vuelve a apostar por combinar tradición, cultura, música, deporte y actividades para todas las edades. Durante la presentación se ha descubierto el cartel oficial de las fiestas, obra del artista local José Antonio Pérez Sancho, conocido popularmente como 'El Churrero'.

La ilustración, protagonizada por un toro embolado de fuego, busca representar uno de los elementos más reconocibles de las fiestas caspolinas y, según ha explicado su autor, plasmar "la esencia" de unos festejos que reúnen a vecinos y visitantes en torno a una de sus tradiciones más arraigadas.

La churrería La Aragonesa será la pregonera

Uno de los anuncios más emotivos de la tarde fue la designación de la Churrería La Aragonesa como pregonera de las fiestas de San Roque 2026. La alcaldesa ha destacado los más de 110 años de historia de una empresa familiar fundada en 1914 y ya en manos de la quinta generación. El vínculo de este negocio con las fiestas patronales forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones de caspolinos.

Los hermanos de la churrería La Aragonesa junto al cartel oficial de las fiestas de San Roque / Jesús Burgos

Jarque ha subrayado que el reconocimiento premia "el esfuerzo, la dedicación y el compromiso" de una familia que ha acompañado durante más de un siglo las celebraciones patronales y cuya historia está estrechamente ligada a la ciudad.

Un cartel con identidad caspolina

El propio José Antonio Pérez Sancho, visiblemente emocionado y orgulloso con el reconocimiento a la empresa familiar, ha explicado que el diseño pretende ir más allá de una fotografía para convertirse en una ilustración que refleje el carácter de Caspe.

Además, la alcaldesa ha desvelado que la imagen parte de una fotografía real tomada durante las fiestas del pasado año, concretamente en la primera edición de los chiquitoros, una iniciativa que simboliza el relevo generacional y la continuidad de la tradición de los toros de fuego para todas las edades.

Actividades antes del chupinazo

El Ayuntamiento también ha querido poner en valor la intensa programación previa al inicio oficial de las fiestas. Antes del chupinazo habrá competiciones deportivas, torneos de petanca, ajedrez y pesca, la Vuelta Ciclista al Bajo Aragón, actividades comerciales, concursos agrícolas, actuaciones de rondallas y el estreno del documental ‘Civán’, dedicado a la historia de la acequia.

Entre las principales novedades destaca también la celebración del eclipse solar del 12 de agosto, que irá acompañado de una programación especial y volverá a servir de antesala para los populares chiquitoros de fuego frío dirigidos al público infantil y que volverá para estas fiestas después de la buena acogida que tuvo el año pasado en su estreno..

Música, tradición y novedades

David García ha sido el encargado de desgranar el resto del programa festivo. El concejal ha confirmado el regreso de los chiquitoros, la venta de balconeras para decorar las fachadas, una versión apta para personas celíacas de la tradicional fideuá popular y el cambio de horario del recorrido del cachirulo para adaptarlo a las altas temperaturas.

El programa incluirá además comparsas de gigantes y cabezudos, espectáculos infantiles, espuma, actividades acuáticas, conciertos de órgano, ofrendas, carrozas, fuegos artificiales y la ya tradicional calzoncillada, que este año se celebrará en horario de tarde para finalizar con un tardeo musical.

En el apartado musical sobresale el concierto del santfeliuenc Nil Moliner, además del tributo a Mecano ‘Me cuesta tanto olvidarte’ y el espectáculo dedicado a Joaquín Sabina a cargo de la Banda Sabina. Todo ello se completará con orquestas y sesiones de DJ repartidas entre la Plaza de España y los pabellones.

La alcaldesa y el concejal han coincidido en señalar que el objetivo es ofrecer unas fiestas "diversas, participativas y pensadas para todos los públicos", invitando tanto a los vecinos como a los visitantes a disfrutar de unos días que vuelvan a convertir a Caspe en un punto de encuentro marcado por la tradición, la convivencia y la identidad local.