Caspe se une para que el Compromiso sea Fiesta de Interés Turístico Nacional

La Conmemoración del Compromiso de Caspe que, este fin de semana llega a su 29ª edición, mira al futuro y busca conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional que otorga el Ministerio de Industria y Turismo. El Ayuntamiento abrió el expediente para trabajar en ello el 17 de julio de 2024 y prevé enviar la solicitud al Gobierno central antes de que termine el 2026.

La aprobación de este título honorífico supondría una mayor visibilidad fuera de Aragón tanto de la Conmemoración como del propio hecho histórico que fue uno de los más relevantes al evitar una guerra de sucesión tras la muerte en 1410 de Martín I ‘El Humano’ sin descendencia. El anuncio llegaría, además, para el 30 aniversario de esta fiesta histórica que cuenta con la participación de más de 100 voluntarios y recreacionistas y que atrae a cerca de 20.000 visitantes.

Para conseguir la declaración es necesario presentar una detallada documentación que justifique el cumplimiento de todos los requisitos demandados. El principal y que ha centrado la estrategia del equipo de gobierno caspolino ha sido el plan de difusión al que se le tiene que destinar un 10 % del presupuesto de la Conmemoración. La alcaldesa, Ana Jarque, señala que de hecho se está invirtiendo una partida económica superior gracias también al apoyo del Gobierno de Aragón, a través del departamento de Turismo. «Hemos ampliado las acciones de comunicación, promoción, publicidad y relaciones públicas. Además contamos con una consultoría especializada para materializar los requisitos que necesitamos para conseguir la declaración», explica.

Ana Jarque, alcaldesa de Caspe; Agustín Moré, concejal de Cultura; Darío Español, CEO HP Lab; Pedro Palacios, director artístico y presidente de la asociación Histórica Vestimentum; Susana Campos, CEO Baúl de la Comunicación; Abraham Martínez, secretario general PSOE Caspe./ L.C.

Entre las acciones concretas, destaca la línea de trabajo dirigida a conseguir al menos 20 impactos en medios de comunicación nacionales físicos y digitales. Entre estas repercusiones sobresale por ejemplo el programa de Radio Nacional de España dirigido por Lourdes Maldonado que se emitió en 2024 desde Caspe con motivo de la Conmemoración. En este sentido, la Proposición No de Ley que presentó el PSOE en el Congreso de los Diputados y que se aprobó con el apoyo del PP y Sumar, la abstención de Vox y la oposición de los partidos nacionalistas BNG y ERC, sirvió para que algunos medios como la revista Democrática recogieran la noticia aumentando así los impactos. También es obligatorio que haya una página web propia de la Conmemoración bien posicionada en los buscadores de internet y redes sociales. Para esta edición, se ha trabajado en una renovación de la imagen, estructura y contenidos de ambos canales con el objetivo de reforzar su presencia.

La estrategia por tanto ha pasado por la profesionalización de la comunicación y el uso de herramientas como comunicados de prensa, material gráfico y audiovisual, inserciones publicitarias en medios y un calendario de actos que, este año, adelantó la presentación del cartel de la Conmemoración al mes de abril para dilatar los posibles impactos en medios.

Además de la difusión mediática de la fiesta, la Conmemoración también debe reunir otros criterios como contar con la declaración de Interés Turístico Autonómico con cinco años de antigüedad, aspecto que cumple ya que recibió dicho reconocimiento en 2005. Por otro lado y también en referencia al tiempo, las ediciones de la fiesta deben celebrarse en intervalos menores a los cinco años, otra cuestión que no supone ningún problema puesto que el evento es anual.

La participación ciudadana a través de asociaciones, peñas u otras agrupaciones también se demanda para este reconocimiento. Si bien es cierto que la Conmemoración no podría celebrarse sin la implicación de los voluntarios en la obra central, las tascas, actividades o campamento medieval, por ejemplo; será necesario acreditar el respaldo de las entidades locales a través de la presentación de sus estatutos o documentos homólogos. Desde el Ayuntamiento comenzarán a trabajar en este punto tras la celebración de esta edición y confían en que encontrarán dicho apoyo gracias al «amplio y activo tejido asociativo que hay en Caspe». Junto al apoyo de las entidades locales, también se debe añadir el de la corporación municipal por medio de un acuerdo de Pleno. El equipo de gobierno presentó el acuerdo en la sesión plenaria del pasado 30 de abril de 2026, que fue apoyado por unanimidad.

Requisitos clave para que el Compormiso de Caspe pueda optar a la declaración./ L.C.

Servicios orientados al turismo

La infraestructura turística y los servicios son otros de los pilares que son necesarios cubrir para conseguir el título nacional. Por tanto, debe haber alojamiento suficiente en una distancia menor a 50 kilómetros a la redonda, accesos al municipio en condiciones y una clara señalización de la localidad. Asimismo, el hecho de que el evento se celebre durante un fin de semana completo -de viernes a domingo- favorece que el turista pernocte varias noches, para disfrutar de la programación y del conjunto monumental que ofrece el municipio con elementos como La Colegiata, la Torre de Salamanca o el Castillo.

El trabajo para conseguir la declaración culminará con la recopilación de toda la documentación y la elaboración de los informes pertinentes para justificar el cumplimiento de cada requisito. Para ello, el Ayuntamiento trabaja junto con la técnico de Cultura, Cristina Cebrían, y Susana Campos dueña del Baúl de la Comunicación, empresa contratada para la estrategia de comunicación y el registro de datos.



